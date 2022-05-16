Türkiye Gazetesi

Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisi yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor. Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Güllü, verdiği kilolarla çok konuşuldu.

Polat Alemdar'ın adamları arasında yer alan 'Güllü' karakteri dizinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu. Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda yeni işi ve hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Oyunculuğa başlamadan önce Dalaman ve Marmaris gibi tatil beldelerinde otel ve restoran işletmeciliği yapan Erhan Ufak'ın televizyon serüveni Necati ve Raci Şaşmaz kardeşler sayesinde başlamış. Şaşmaz kardeşlerle aile dostu olan Ufak, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda “Eğitimim olmadığı için 3 bölümlük şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim” demişti.

Oyunculuğu bırakmadığını belirten Erhan Ufak, İstanbul'da gayrimenkul şirketi kurmuş ama hayatının büyük bir kısmını şu aralar Azerbaycan'da geçiriyormuş. Öten yandan Ufak, Türk Sanat Akademisi kurduğunu söylemiş hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler verdiklerini belirtmişti.

Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen merakla takip edilen Erhan Ufak'ın paylaştığı son fotoğraflarda bir hayli değiştiği görüldü.

Ünlü oyuncu 2017'de tüp mide ameliyatı olmuştu. Sevilen oyuncu 140 kilodan 85 kiloya kadar düşerek tam 55 kilo verdi. Ufak’ın son halini görenler fotoğraflarını yorum yağmuruna tuttu.