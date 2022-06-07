Türkiye Gazetesi

İmparator lakaplı ünlü şarkıcı, özel hayatıyla ilgili haberlerle zaman zaman gündeme geliyor. Son dönemde oğlu Ahmet Tatlıses ile arasının açık olduğu söylentileriyle konuşulan ünlü türkücü, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

“KİMSEYE HESAP VEREMEM”

Tatlıses, geçtiğimiz günlerde programında bir açıklama yaparak “Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum. Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok” diyerek şaşırtmıştı.

ÜNLÜ TÜRKÜCÜDEN SİTEM

Ünlü türkücünün son paylaşımı da olay oldu. İbrahim Tatlıses sosyal medyadan sitem dolu bir paylaşım yaparak “İzmir'de çekirdek bir ailem var dedim, ailemin içine ettiler. O çekirdek aileyi büyütecektim. Bu saatten sonra kime hesap vereceğim ALLAH’tan başka kimseye, yapacağımı yapmışım herkesin hayatı garantide, kim sebep olduysa ALLAH da onları bildiği gibi yapsın, hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Tatlıses’in bu sitem dolu sözleri kimin için söylediği ise bilinmiyor.

İbrahim Tatlıses’in son paylaşımı şaşırttı! Oğlu Ahmet’i resmen yok saydı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından sır gibi sakladığı kızı Gülşen'in fotoğrafını ilk kez paylaştı. Çocuklarına özgü dolu sözler söyleyen ünlü türkücü, yaptığı paylaşımla büyük oğlu Ahmet'i sildiğini belli etti.

İbrahim Tatlıses’e ilk eşi ve oğlundan tepki: Kötü olmayı kendi seçti Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün “Hastayım, kimse yanımda yok” demişti. Tatlıses’in bu sözlerine oğlu Ahmet Tatlıses ve ilk eşi Adalet Sara tepki gösterdi.