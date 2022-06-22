Türkiye Gazetesi

Lale Devri, Yer Gök Aşk, Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol alan Selen Soyder, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Bugün magazin programı 2. Sayfa’ya konuk olan Soyder, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Selen Soyder, Miss Turkey 2007 birincisi seçilmişti. Bir dönem haber sunan ünlü isim, Yer Gök Aşk dizisi ile oyunculuğa geçiş yaptı. Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya ve Tolgahan Sayışman’ın kadrosunda yer aldığı Lale Devri dizisiyle ünlenmişti. 2015 yılında ise iş insanı Oren Fransez ile nikah masasına oturdu. Birkaç popüler dizide daha rol alan Soyder, katıldığı programda sağlık nedenlerinden dolayı ekrana bu kadar ara verdiğini şimdi tiyatro oyunuyla geri döndüğünü söyledi.

“ROL HAZAL KAYA’NIN OLDU”

Tescilli güzel Selen Soyder, bugün katıldığı yayında hakkında merak edilenleri cevapladı. Tam adı Mükerrem Selen Soyder olan ünlü oyuncu ve model, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Ünlü isim, ekranların fenomen dizisi Aşk-ı Memnu’da Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal rolü için deneme çekimine gittiğini söyledi.

Selen Soyder, “Aşk-ı Memnu’da Nihal rolü için görüşmeye gittim. Deneme çekiminde piyano başına oturttular beni. Sonra bir şekilde olmadı, rol Hazal Kaya’nın oldu” dedi.

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