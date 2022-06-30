Türkiye Gazetesi

84 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi. Buradaki törene ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, sanatçılar Türkan Şoray, Mahmut Cevher, Nuri Alço, Burak Özçivit, Kerem Alışık, Tamer Yiğit, Serdar Gökhan ve usta oyuncunun yüzlerce hayranı katıldı.

Kalabalık cami dışına taşarken, törende oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi. Betül Cüreklibatır hayat arkadaşı Cüneyt Arkın'ın tabutu başında gözyaşı döktü. Hayranları da tabutun başında dua etti.

"YEŞİLÇAM'IN SULTANI" TÜRKAN ŞORAY GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Türkan Şoray çok sayıda filmde beraber rol aldığı Cüneyt Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cüneyt Arkın'ın tabutuna kapanan Şoray, gözyaşlarına boğuldu.

Yeşilçam'ın Sultanı sosyal medyadan Cüneyt Arkın ile bir karesini paylaşarak acısını takipçileriyle paylaştı.

Şoray, paylaşımında "Canım Cüneyt. Bundan sonra, yokluğunu bilmek, düşünmek, öyle acı ki… Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım… Sinema ve tüm sinemaseverlerde, yerin dolmayacak" ifadelerine yer verdi.

Kerem Alışık ise cenazede "Çok önemli büyük bir sanatçıydı. Hakikaten filmimiz koptu diyebilirim. Sokaklarda adı koşturduğumuz çocukluğumuz, içimizden bir parça koptu. Sıcak ekmek kokuları bıraktı gitti. Başımız sağ olsun milletçe. Mekanı cennet olsun" dedi.

Törene katılan Burak Özçivit ise, "Hepimiz için çok önemli biriydi. Son görevimizi yapmaya geldik. Benim için onun yeri çok ayrı. En son 'Kuruluş Osman' da birlikte rol aldık. En zor süreçte bizim yanımızdaydı. Pandemi sürecinde o yaşta, o enerjisiyle kalktı geldi. Ekibi motive etti. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Nuri Alço, "Cüneyt abi Türk sineması deyince ilk akla gelecek isimlerden biri. Türk sineması onun sayesinde var. 3 nesil Cüneyt Arkın'ı tanır. Sinemayı sevdiren yegane insandır. Onu erken kaybettik. Yeri doldurulamayacak bir insandı. Kendi emekleriyle bir yere gelen bir insandı. Kendi mesleğini bıraktı. Türk sineması varsa onun sayesinde var. Sinemayı gençlere çocuklara sevdiren tek insandı" dedi.

Cüneyt Arkın’ın cenazesi sevenlerinin omuzunda Teşvikiye Camii'ne getirildi Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüneyt Arkın'ın cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere sevenlerinin omzunda Teşvikiye Camii'ne getirildi.

Cüneyt Arkın’a oğlundan ağlatan veda: Böyle insanlara ağlamak değil, destan yaraşır 84 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının oyuncusu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı. Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende oğlu Murat Arkın gözyaşlarına hakim olamadı. Duygulandıran bir konuşma yapan Arkın’ın “Böyle insanlara ağlamak değil, destan yaraşır” sözleri dakikalarca alkışlandı.

Cüneyt Arkın'a veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın kaldırıldığı hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor...