Türkiye Gazetesi

Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı reklam filmlerinden elde ettiği geliri, 500 öğrenciye 6'şar bin TL'lik burs olarak dağıtılacağını açıklamıştı. Ancak bir öğrenci, burs parasının geç yatması nedeniyle Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP’ı CİMER'e şikayet etti. Ünlü isim o öğrenciye Twitter üzerinden cevap verdi.

“BAZEN ŞAŞIRIP KALIYORUM”

Konuyla ilgili Twitter’dan paylaşım yapan Haluk Levent, “Bazen şaşırıp kalıyorum. Araştırılmadan bu işler olmaz ki. 18 bin kişinin gelir durumunu tek tek araştırmak 2 ayı buldu. Sonra da hesaplarına 6'şar bin TL yatırdık. Ö.Y isimli bir öğrenci sonuçlar geç açıklandığı içim Ahbap’ı Cimer'e şikayet etmiş. 6 bin TL'yi de almış bu arada” ifadelerine yer verdi.

“ÖZÜR DİLERİM”

Haluk Levent’in paylaşımı sonrası AHBAP’ı şikayet eden öğrenci sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak özür diledi ve şunları söyledi:

“Benim kızdığım şey geç yatması değil, en kısa sürede yatacak denilmesine rağmen 40 gün sonra yatmasıydı. Umut verilmesiydi, unutmayın ki herkesin bir hayatı var ve ona göre planlar yapıyor. Ama ben yine de özür dilerim.”

“SİZLER İÇİN EMEK HARCARKEN KARŞILIĞI CİMER’E ŞİKAYET MİDİR?”

Levent ise öğrencinin özür tweet’ini paylaşarak şikayetçi olan kişiye şu sözlerle cevap verdi:

“Cimer'e başvuran arkadaş ortaya çıkmış. Bu arkadaşımıza kim kötü söz yazarsa ben o şahsı engelleyeceğim. Sadece bu arkadaşa şunu tavsiye etmek istiyorum. Haluk ağabeyiniz sizler için emek harcarken 40 gün beklemenin karşılığı Cimer'e şikayet midir? Olmamalıydı. Bol bol tweet atmalıydın. Özrünü kabul ettim. Yüklenmeyin, ona hakaret eden 2 hesabı engelledim, üzgünüm. Sonuçta genç arkadaşlar hepimizin şu hayatta ne eksikleri var, kim bilir. Neyse konu kapanmıştır.”

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