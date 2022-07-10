Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da yarışan ve Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle tanınan Fatmagül Fakı, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Survivor 2013 yarışmasıyla tanınan ve "Yerli Adriana Lima" olarak ün salan Fatmagül Fakı, hamile olduğu haberini yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

"YERLİ ADRİANA LİMA" OLARAK TANINDI

1990 Konya doğumlu olan Fatmagül Fakı, Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun oldu. Kısa süre hosteslik yapan Fatmagül, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'un 2013 yılında ekranlara gelen sezonunda gönüllüler takımında mücadele etti. Fakı daha sonra Magazin D isimli programın sunuculuğunu yaptı.

“ARTIK İÇİMDE TUTAMIYORUM”

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Survivor Fatmagül, son paylaşımıyla hayranlarını sevindirdi. Sahilde eşi Kerem Lafçı ile poz veren Fakı hamile olduğunu şu sözlerle duyurdu: Artık içimde tutamıyorum. Heyecanımız çok büyük. Güzel enerjinizi ve dualarınızı bekliyorum. Minik kuşum seni sabırsızlıkla bekliyoruz. Rabbim isteyen herkese nasip etsin."

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