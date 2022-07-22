Türkiye Gazetesi

Çifte Affleck’in daha önce Jennifer Garner ile evliliğinden olan kızları Violet (16) ve Seraphina (13) da refakat ediyor.

Affleck, Lopez’in şimdiye kadar evlendiği dördüncü kocası. Lopez, Marc Anthony ile olan evliliğinden 14 yaşındaki ikizler Max ve Emme’nin annesi.

Ünlü şarkıcı, evlendikten sonra soyadı olarak Affleck’i kullandı. 2002’de nişanlanan çift 2004’te ayrılmıştı.

"AŞK SABIRLIDIR"

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, hafta sonu ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde dünya evine girdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, hayranları için bir haber bülteni yayımlayarak bir şapelde (küçük bir kilise) evlendiklerini duyurdu. Lopez ilk olarak Nisan ayında aynı haber bülteni ‘On the J Lo’ ile nişanlarını kamuoyuna duyurmuştu.

Lopez ve Affleck imzalı ‘Biz yaptık’ başlıklı haber bülteninde çift, evliliklerine ilişkin şu sözleri söyledi: “Aşk güzel. Aşk müşfik ve ortaya çıktı ki aşk sabırlıdır. Yirmi yıl!"

Ben Affleck ve Jennifer Lopez çiftinin Cumartesi günü evlendikleri ortaya çıktı ve evlilik cüzdanı dosyasına göre, Lopez, Jennifer Affleck adını aldı. Lopez ve Affleck'in sözcüleri evliliğe ilişkin konuşmadı.

‘Aşk sabır ister, 20 yıl’ diyerek duyurdu… Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi Sanatçı Jennifer Lopez ile oyuncu, yönetmen ve senarist Ben Affleck dünya evine girdi. Las Vegas’ta evlenen çiftin aşkları 20 yıl önce filizlenmiş ancak iki ünlü isim de ayrılıklarının ardından farklı isimlerle evlenip çocuk sahibi olmuştu ve uzun sürenin ardından Affleck ve Lopez yeniden bir araya geldi.