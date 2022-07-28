Türkiye Gazetesi

Şarkıcı ve söz yazarı Latif Doğan anne acısıyla sarsıldı. Doğan, annesinin vefat ettiğini sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurdu. Instagram hesabına annesinin fotoğrafını ekleyen ünlü türkücü altına şu notu düştü:

“ANA’mız Ayşe doğan hakkın rahmetine kavuştu 29 Temmuz Cuma günü öğlen namazında Besni Tuğsuzlar Camii’den kaldırılacaktır. Rahatsızlığı boyunca tüm imkanlarını kullanan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına, ziyaret eden, arayan ve sosyal medyadan yazan tüm dostlara sonsuz teşekkürler.”

2000'li yıllarda çıkardığı 'Küstüm' şarkısıyla hala günümüzde adından söz ettiren Latif Doğan'a 157 bin takipçisinin bulduğu Instagram hesabından çok sayıda ‘baş sağlığı’ mesajı geldi.

Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan

55 yaşındaki şarkıcı Latif Doğan, geçtiğimiz ocak ayında Ayşe Doğan'ın hastane odasından fotoğrafını paylaşarak annesinin ameliyat olduğunu söylemiş ve annesi için sevenlerinden dua istemişti.

Doğan, kısa bir süre önce ise annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını söylemişti. Başarılı şarkıcı, annesi için sevenlerinden dua etmeleri ricasında bulunmuştu.

Kanserle mücadele eden Güler Işık’ın acı günü: Annesi hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören Güler Işık’ın annesi hayatını kaybetti. Aldığı acı haberle yıkılan ışık, vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

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