53 yaşındaki aktris Anne Heche, geçtiğimiz hafta korkunç bir kaza geçirmişti. Arabasını kendi evinin garaj kapısına çarptıktan sonra araçta çıkan yangın yüzünden otomobil cayır cayır yanarken Heche, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören oyuncunun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, yaşam destek ünitesinin fişinin çekildiği bildirildi.

ANNE HECHE KAZASI NASIL OLDU?

Hızlı kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden oyuncunun arabanın alev alması sonucu sırtında ciddi yanıklar oluştu. İddiaya göre oyuncunun aracını bu kazadan önce de çok hızlı kullandığı ve birkaç kez başka yerlere de çarptığı ileri sürüldü. Ünlü yıldızın durumu ciddiyetini korurken entübe edildiği de öğrenildi. Öte yandan ABD kanalları olay yerinden canlı yayın yaparken Fox11 LA adlı kanal, oyuncunun sırtındaki yanıkların açıkça görülebileceği bir halde sedyeyle ambulansa bindirildiği anı görüntüledi.

Anne Heche’in ailesi, ünlü oyuncunun 'hayatta kalma şansının tükenmesinden dolayı' yaşam destek ünitesinin kapatılmasına karar verdiğini açıkladı.

ANNE HECHE KİMDİR?

Nancy ve Donald Heche çiftinin kızı olarak Ohio'da dünyaya gelen Anne Heche, ailevi nedenlerden ötürü ruhsal sorunlar yaşadı. 1983 yılında Anne Heche'in oyuncu ağabeyi Nate Heche liseden mezuniyetine sadece birkaç ay kala geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Heche lisedeyken As the World Turns adlı bir pembe diziden oyunculuk teklifi aldı; ancak önce liseyi tamamlamasının en iyi seçenek olacağına annesiyle birlikte karar verdi.

Liseden mezun olduktan sonra 1987 yılında pembe dizi Another World'de biri iyi biri kötü ruhlu ikiz kız kardeşleri canlandırdı ve bu rol televizyonda oynadığı ilk büyük rolü oldu. Bu rolle 1989 yılında Soap Opera Digest dergisinin verdiği Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü ve 1991 yılında gündüz kuşağı Emmy Ödülü'nü kazandı.

İlk sinema filmini 1993 yılında oynayan Heche daha sonra pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde oynadı. 1998 yılın yapımı 6 gün 7 gece filminde Robin Monroe olarak rol almıştır. 2000 ve 2001 yıllarında 3 filmin yönetmenliğini yaptı.

1 Eylül 2001 günü kameraman Coley Laffoon'la evlendi ve 6 ay sonra oğlu Homer'ı dünyaya getirdi. Ocak 2007'nin sonunda ayrılan çift, uzun süren bir mahkeme sürecinden sonra 4 Mart 2009'da resmî olarak boşandı.

Men in Trees (2006–08), Hung (2009–11), Save Me (2013), Aftermath (2016), The Brave (2017), Quantico (2015-2018) ve Chicago P.D. adlı televizyon dizilerinde rol almıştır. (2018-2019). Anne son olarak The Vanished (2020) filminde ve Dancing with the Stars (2020) adlı realite şovunda yarışmacı olarak rol aldı

Son olarak Ashton Kutcher'la birlikte Spread filminde rol alan oyuncu hâlen HBO'da yayımlanan Hung dizisinde oynamaktadır.

