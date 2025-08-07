ABD'ye yerleşip adını değiştirmişti Ünlü oyuncu Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu

Türk televizyonlarının ünlü oyuncularından Didem Erol, yıllar sonra yeniden gündemde. "Emret Komutanım", "Avrupa Yakası", "Arka Sokaklar" ve "Omuz Omuza" gibi yapımlarda rol alan Erol, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

Oyunculuk kariyerine Türkiye’de başlayan Didem Erol, yıllar önce ABD’ye taşınarak adını “Serah Henesey” olarak değiştirmişti.

2017’de Los Angeles’ta televizyon sunuculuğu yapmaya başlayan Erol, 2020 yılında müzik prodüktörü ve inşaat sektöründe çalışan Nathan Cowles ile evlendi.

ÜNLÜ OYUNCU 49 YAŞINDA İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Serah Henesey, 2023 yılında 47 yaşındayken ilk çocuğu Ava Rose’u dünyaya getirmişti. 49 yaşına geldiğinde ise ikinci kez anne oldu.

Ünlü isim, müjdeli haberi sosyal medya üzerinden eşi ve çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir aile fotoğrafı paylaşarak duyurdu.