ABD'ye yerleşip adını değiştirmişti Ünlü oyuncu Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu

ABD'ye yerleşip adını değiştirmişti Ünlü oyuncu Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu

- Güncelleme:
ABD&#039;ye yerleşip adını değiştirmişti Ünlü oyuncu Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu
Yıllar önce Amerika’ya yerleşip adını Serah Henesey olarak değiştiren Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Ünlü isme takipçileri yorum yağdırdı.

Türk televizyonlarının ünlü oyuncularından Didem Erol, yıllar sonra yeniden gündemde. "Emret Komutanım", "Avrupa Yakası", "Arka Sokaklar" ve "Omuz Omuza" gibi yapımlarda rol alan Erol, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

Adını değiştirip ABD'ye yerleşmişti! Ünlü oyuncu Didem Erol 49 yaşında anne oldu - 1. Resim

Oyunculuk kariyerine Türkiye’de başlayan Didem Erol, yıllar önce ABD’ye taşınarak adını “Serah Henesey” olarak değiştirmişti.

Adını değiştirip ABD'ye yerleşmişti! Ünlü oyuncu Didem Erol 49 yaşında anne oldu - 2. Resim

2017’de Los Angeles’ta televizyon sunuculuğu yapmaya başlayan Erol, 2020 yılında müzik prodüktörü ve inşaat sektöründe çalışan Nathan Cowles ile evlendi.

Adını değiştirip ABD'ye yerleşmişti! Ünlü oyuncu Didem Erol 49 yaşında anne oldu - 3. Resim

ÜNLÜ OYUNCU 49 YAŞINDA İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Serah Henesey, 2023 yılında 47 yaşındayken ilk çocuğu Ava Rose’u dünyaya getirmişti. 49 yaşına geldiğinde ise ikinci kez anne oldu.

Adını değiştirip ABD'ye yerleşmişti! Ünlü oyuncu Didem Erol 49 yaşında anne oldu - 4. Resim

Ünlü isim, müjdeli haberi sosyal medya üzerinden eşi ve çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir aile fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

