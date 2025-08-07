Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Nazan Öncel ile 'Yakışıklı güvenlik" birlikte video çekti! Tepkiler peş peşe gelince açıklama yaptı: "Vatan haini miyim?"

Nazan Öncel ile 'Yakışıklı güvenlik" birlikte video çekti! Tepkiler peş peşe gelince açıklama yaptı: "Vatan haini miyim?"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sanatçı kimliğiyle tanınan Nazan Öncel, bu kez sosyal medyada paylaştığı video ile gündeme geldi. "Yakışıklı güvenlik" lakaplı fenomenle çekilen görüntüler, hem şaşırttı hem de eleştiri topladı. Özellikle Öncel’in el hareketi, hayranlarının tepkisine neden oldu. Yaşananların ardından fenomen Muhammet Sürmeli’den açıklama geldi.

Türk müziğinin usta isimlerinden Nazan Öncel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündemde. TikTok’ta “yakışıklı güvenlik” lakabıyla tanınan fenomen Muhammet Sürmeli ile birlikte çektiği video, sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı.

Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik

Uzun yıllardır sanatçı kimliği ve güçlü şarkı sözleriyle tanınan Nazan Öncel’in gençlere hitap eden bir içerikte yer alması, bazı hayranları tarafından olumsuz karşılandı.

Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik

Özellikle videodaki el hareketi dikkat çekerken, “Yılların sanatçısına bu tarz yakışmadı”, “Müzik yerine içerik mi üretiyor?” ve “Gündem olmak için mi yapıldı?” gibi yorumlar sosyal medyada öne çıktı. Ünlü şarkıcıya hayranları tepki gösterdi.

Nazan Öncel ile 'Yakışıklı güvenlik

ÜNLÜ FENOMEN GELEN TEPKİLERE SERT CEVAP VERDİ

Tepkilerin ardından Sürmeli’den bir açıklama geldi. Gelen eleştirilere sert cevap veren fenomen, “Neymiş, Nazan Öncel ile niye bir araya gelmişmişim. Ben vatan haini miyim? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz pardon? Ben de onun bir hayranıyım, çok da güzel oldu” ifadelerini kullandı.

Nazan Öncel ile 'Yakışıklı güvenlik

Öncel’in videoda birlikte yer aldığı Muhammet Sürmeli ise daha önce Ege Üniversitesi tarafından ağırlanmasıyla tartışma oluşturmuştu. Rektörlük makamında çekilen görüntüler tepki toplamış, sosyal medya kullanıcıları bu daveti gereksiz bulmuştu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hakan Fidan Suriye'ye gidiyor! Şara ile görüşecekVasiyet tartışması kavgaya döndü! Gelinini havuzda boğmaya çalıştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tam 17 yıl sonra bitmişti! Okan Buruk ile Nihan Akkuş’tan kalpli paylaşım geldi - MagazinTam 17 yıl sonra bitmişti! 'Kalp'li paylaşım geldiSahneyi bir anda kesti, mesajı verdi! Emircan İğrek’ten konserde anlamlı hareket - MagazinSahneyi bir anda kesti, mesajı verdi! Anlamlı hareket...“Mükemmel bir atlayış”ın sunucusu Baran yıllar sonra Afrika’da ortaya çıktı! Hem son hali hem de mesleği şoke etti - MagazinYıllar sonra Afrika'da ortaya çıktı! Hem son hali hem de mesleği şoke ettiSerkan Keskin yeni dizisiyle dönüyor… Rolü belli oldu! Kadroda yok yok - MagazinYeni dizisiyle dönüyor… Rolü belli oldu! Kadroda yok yokParçalanmış teknesi bulunmuştu! Seda Bakan'dan olay olan 'Halit Yukay' paylaşımı: O kare çok konuşuldu - MagazinSeda Bakan'dan olay olan 'Halit Yukay' paylaşımı: O kare çok konuşulduBrad Pitt’in büyük acısı… Aldığı haberle yıkıldı - MagazinBrad Pitt’in büyük acısı… Aldığı haberle yıkıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...