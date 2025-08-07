Nazan Öncel ile 'Yakışıklı güvenlik" birlikte video çekti! Tepkiler peş peşe gelince açıklama yaptı: "Vatan haini miyim?"

Türk müziğinin usta isimlerinden Nazan Öncel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündemde. TikTok’ta “yakışıklı güvenlik” lakabıyla tanınan fenomen Muhammet Sürmeli ile birlikte çektiği video, sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı.

Uzun yıllardır sanatçı kimliği ve güçlü şarkı sözleriyle tanınan Nazan Öncel’in gençlere hitap eden bir içerikte yer alması, bazı hayranları tarafından olumsuz karşılandı.

Özellikle videodaki el hareketi dikkat çekerken, “Yılların sanatçısına bu tarz yakışmadı”, “Müzik yerine içerik mi üretiyor?” ve “Gündem olmak için mi yapıldı?” gibi yorumlar sosyal medyada öne çıktı. Ünlü şarkıcıya hayranları tepki gösterdi.

ÜNLÜ FENOMEN GELEN TEPKİLERE SERT CEVAP VERDİ

Tepkilerin ardından Sürmeli’den bir açıklama geldi. Gelen eleştirilere sert cevap veren fenomen, “Neymiş, Nazan Öncel ile niye bir araya gelmişmişim. Ben vatan haini miyim? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz pardon? Ben de onun bir hayranıyım, çok da güzel oldu” ifadelerini kullandı.

Öncel’in videoda birlikte yer aldığı Muhammet Sürmeli ise daha önce Ege Üniversitesi tarafından ağırlanmasıyla tartışma oluşturmuştu. Rektörlük makamında çekilen görüntüler tepki toplamış, sosyal medya kullanıcıları bu daveti gereksiz bulmuştu.