Parçalanmış teknesi bulunmuştu! Seda Bakan'dan olay olan 'Halit Yukay' paylaşımı: O kareyi paylaştı

- Güncelleme:
Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay’dan haber alınamıyor. Balıkesir açıklarında parçalanmış halde bulunan tekne endişeleri artırırken, oyuncu Seda Bakan’ın paylaştığı bir kare sosyal medyada gündem oldu.

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere “Graywolf” isimli teknesiyle denize açılan 43 yaşındaki iş adamı Halit Yukay’dan haber alınamıyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, kısa süre sonra Balıkesir açıklarında parçalanmış haldeki tekneye ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

BERABER ÇEKİLDİKLERİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Seda Bakan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bakan, eşi Ali Erel, Halit Yukay ve arkadaşlarıyla birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Paylaşım kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncuya çok sayıda destek mesajı geldi.

