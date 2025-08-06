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Marmara Denizi'nde kaybolmuştu! İş insanı Halit Yukay'ın yeni görüntüleri çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Marmara Denizi&#039;nde kaybolmuştu! İş insanı Halit Yukay&#039;ın yeni görüntüleri çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yunanistan'a gitmek için Yalova'da denize açılan ve Marmara Denizi'nde teknesi parçanmış şekilde bulunan iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Kayıp Yukay'ın ortaya çıkan yeni görüntüleri sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

Denizcilik sektörünün tanınan isimlerinden biri olan ünlü iş insanı Halit Yukay, Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na doğru denize açıldıktan sonra kayboldu.

Marmara Denizi'nde kaybolmuştu! İş insanı Halit Yukay'ın yeni görüntüleri çıktı - 1. Resim

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

"Graywolf" adlı yatı Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi'nde kaybolmuştu! İş insanı Halit Yukay'ın yeni görüntüleri çıktı - 2. Resim

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Küçük yaşlardan itibaren denizciliğe ilgi duyan Halit Yukay'ın kaybolduktan sonra sosyal medyada yeni görüntüleri paylaşıldı. 2008 yılında kurulan markası adı altında birçok tekne üreten Yukay, görüntülerde deniz ve tekne tutkusunu anlatıyor. Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi bulunan Halit Yukay'ın firmasının sektörde söz sahibi firmalardan olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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