Denizde kaybolmuştu, iş adamı Halit Yukay bulundu mu? Balıkesir Valiliği'nden açıklama var

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş adamını arama çalışmaları sürüyor. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta 23.40 sıralarında Acil Çağrı Merkezi'ne, Halit Yukay'ın (43) "Graywolf" adlı özel teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için hareket ettiğini ancak kendisinden haber alınamadığına yönelik ihbar geldiği belirtildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi.

TURANKÖY AÇIKLARINDAN İHBAR GELDİ

"5 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir icra etmekte olan ticari bir geminin personeli tarafından deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbar edilmiş, olay mevkisine sahil güvenlik unsurları sevk edilmiştir.

DALIŞ TİMİ ARAMA YAPIYOR

Görevlendirilen unsurların bölgeye intikal etmesine müteakip kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Gün boyunca, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi, 7 yüzer unsurla arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir."

İlgili Haber Ünlü iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Lüks yatı parçalanmış halde bulundu

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikatın Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaybolan iş adamının arama çalışmaları sürerken dün sabah Yalova'daki marinadan çıkış anlarının görüntüleri çıktı.

HALİT YUKAY KİMDİR?

Graywolf isimli teknenin sahibi iş adamı olan Halit Yukay 43 yaşındadır. Mazu Yachts markasının kurucusudur. Yukay vermiş olduğu bir röportajında "Hayalim tekneler üretmekti. Şimdi o hayalin içindeyim." sözleriyle teknelere olan hayranlığını dile getirmişti.

Mazu Yachts çatısı altında üretilen yatlar; teknik donanımları, tasarım estetiği ve kalite standartlarıyla yerli ve yabancı pazarda büyük ilgi görüyordu. Türkiye'de birçok ünlü ismin tercihi olan bu yatlar, uluslararası platformlarda da ödüllere aday gösterilmişti.