Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Denizde kaybolmuştu, iş adamı Halit Yukay bulundu mu? Balıkesir Valiliği'nden açıklama var

Denizde kaybolmuştu, iş adamı Halit Yukay bulundu mu? Balıkesir Valiliği'nden açıklama var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İş Adamı, Kayıp, Tekne, Deniz, Arama Kurtarma, Balıkesir, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi birçok ünlüye yakınlığıyla tanınan Mazu Yachts’ın sahibi iş adamı Halit Yukay, denizde kayboldu. Yukay'ın teknesi ise parçalanmış halde bulundu. Peş peşe gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler arama çalışmalarını sürdürürken Balıkesir Valiliği'nden açıklama geldi. 

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş adamını arama çalışmaları sürüyor. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta 23.40 sıralarında Acil Çağrı Merkezi'ne, Halit Yukay'ın (43) "Graywolf" adlı özel teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için hareket ettiğini ancak kendisinden haber alınamadığına yönelik ihbar geldiği belirtildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi.

Denizde kaybolmuştu, iş adamı Halit Yukay bulundu mu? Balıkesir Valiliği'nden açıklama var - 1. Resim

TURANKÖY AÇIKLARINDAN İHBAR GELDİ

"5 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir icra etmekte olan ticari bir geminin personeli tarafından deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbar edilmiş, olay mevkisine sahil güvenlik unsurları sevk edilmiştir.

Denizde kaybolmuştu, iş adamı Halit Yukay bulundu mu? Balıkesir Valiliği'nden açıklama var - 2. Resim

DALIŞ TİMİ ARAMA YAPIYOR

Görevlendirilen unsurların bölgeye intikal etmesine müteakip kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Gün boyunca, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi, 7 yüzer unsurla arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir."

Denizde kaybolmuştu, iş adamı Halit Yukay bulundu mu? Balıkesir Valiliği'nden açıklama var - 3. Resim

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikatın Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Denizde kaybolmuştu, iş adamı Halit Yukay bulundu mu? Balıkesir Valiliği'nden açıklama var - 2. Resim

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaybolan iş adamının arama çalışmaları sürerken dün sabah Yalova'daki marinadan çıkış anlarının görüntüleri çıktı.

Denizde kaybolmuştu, iş adamı Halit Yukay bulundu mu? Balıkesir Valiliği'nden açıklama var - 5. Resim

HALİT YUKAY KİMDİR? 

Graywolf isimli teknenin sahibi iş adamı olan Halit Yukay 43 yaşındadır. Mazu Yachts markasının kurucusudur. Yukay vermiş olduğu bir röportajında "Hayalim tekneler üretmekti. Şimdi o hayalin içindeyim." sözleriyle teknelere olan hayranlığını dile getirmişti. 

Denizde kaybolmuştu, iş adamı Halit Yukay bulundu mu? Balıkesir Valiliği'nden açıklama var - 6. Resim

Mazu Yachts çatısı altında üretilen yatlar; teknik donanımları, tasarım estetiği ve kalite standartlarıyla yerli ve yabancı pazarda büyük ilgi görüyordu. Türkiye'de birçok ünlü ismin tercihi olan bu yatlar, uluslararası platformlarda da ödüllere aday gösterilmişti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Netanyahu mesaj gönderdi! Genelkurmay başkanına istifa davetiŞanlıurfa'da zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YAŞ kararları Resmi Gazete'de! İşte terfi alanlar ve emekliye sevk edilenler - GündemYAŞ kararları Resmi Gazete'de!Yüzde 65 karşı çıkıyor! CHP'de şimdi de komisyon çatlağı - GündemYüzde 65 karşı çıkıyor! CHP'de şimdi de komisyon çatlağıCHP'deki Namık Tan komedisi devam ediyor! "Bakkal Dükkanı" denilen Afrika'ya Türk mührü - GündemCHP'deki Namık Tan komedisi devam ediyor!Terörsüz Türkiye Komisyonu ilk toplantısını yaptı: Tarihî bir dönüm noktasındayız - GündemTerörsüz Türkiye Komisyonu ilk toplantısını yaptı!Yüksek Askeri Şura'dan sürpriz kararlar çıktı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi - GündemYüksek Askeri Şura'dan sürpriz kararlar çıktı!Muhalefetin derdi İmamoğlu'nu unutturmak! - GündemMuhalefetin derdi İmamoğlu'nu unutturmak!
Sonraki Haber Yükleniyor...