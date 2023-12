Ajda Pekkan’dan Gazze çağrısı! Sözleri ödül törenine damga vurdu

13 Aralık 2023 14:23 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:26

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ölü sayısı yükseliyor. Kadın ve çocuk katliamlarını sürdüren İsrail masumları hedef almaya devam ediyor.

Sanat dünyasında katliama tepkiler gelmeye devam ederken bir tepki de ünlü sanatçı Ajda Pekkan’dan geldi.

Harper’s Bazaar’ın her yıl düzenlediği “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği törende Ajda Pekkan, Yaşam Boyu İkon Ödülü’nün sahibi oldu.

“KALBİM GAZZE İLE ATIYOR”

Ödül konuşmasında Gazze’ye desteğini esirgemeyen Pekkan, barış çağrısı yaptı. Ödülünü alan başarılı şarkıcı “Ödül için hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. Bu gece böyle bir sürprizi yaşarken bir yandan da kalbimin ve kalbimizin Gazze için attığını biliyorum. Dünyada barışın ve Gazze'de de savaşın bitmesi dileğiyle...” ifadelerini kullandı.

Pekkan’ın Gazze için barış çağrısı övgü aldı. Sosyal medyada bazı takipçileri “Sanatçı dediğin böyle olmalı” , “Filistin’e desteğinizden dolayı sizi yürekten tebrik ediyoruz” gibi yorumlar yapıldı.