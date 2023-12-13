Gazze'ye destek mesajı takipçilerini kızdırdı! İsmail Hacıoğlu'ndan cevap gecikmedi: Kusura bakmayın çıkın

13 Aralık 2023 00:39 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 01:15

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

İsrail, 7 Ekim'den bu yana topyekün abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ni bombalıyor. Katliamlarına her geçen gün bir yenisini ekleyen işgal güçleri çoğu küçük çocuk ve kadınlardan oluşan binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Dünyanın dört bir yanında insanlar sokaklara çıkarak İsrail'in soykırımını kınadı. Türkiye'de de çeşitli mecralardan çok sayıda tanınmış isim, korkunç saldırılara karşı bilinç oluşturmak adına sosyal medyada Filistin'e destek mesajları paylaştı. Ne var ki bu durum ülkemizde bir kısmın tepkisine yol açtı. Gazze'de her geçen gün daha da çıkmaz bir boyuta doğru ilerleyen insani dramı görmezden gelenler bu tarz paylaşımlar yapan tanınmış insanları mesajları ile rahatsız etmeye devam etti.

İSMAİL HACIOĞLU'DAN TAKİPÇİLERİNE TEPKİ: ÇIKABİLİRSİNİZ

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu da savaşın başından bu yana Filistin'e destek mesajları vermiş sosyal medya hesaplarında Gazze'de yaşanan acıya yönelik paylaşımlarda bulunmuştu. Takipçileri Hacıoğlu'nun paylaşımlarını "aşırı" buldu. Ünlü oyuncu kendisine tepki gösterenlere yine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

"BEN KAFAMI YASTIĞA RAHAT KOYAMIYORUM"

İsmail Hacıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun' diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz."