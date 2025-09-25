Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Anıl Altan ile boşanan Pelin Akil içini döktü! “Zorlanıyorum, alışmaya çalışıyorum”

Anıl Altan ile boşanan Pelin Akil içini döktü! “Zorlanıyorum, alışmaya çalışıyorum”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anıl Altan ile boşanan Pelin Akil içini döktü! “Zorlanıyorum, alışmaya çalışıyorum”
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Pelin Akil, sekiz yıllık evliliğini sonlandırdığı Anıl Altan’dan boşandıktan sonra ilk kez açıklamada bulundu. Özel hayatına dair sessizliğini bozan Akil, yaşadığı süreci ve duygularını içten sözlerle paylaştı.

‘Arka Sıradakiler’ dizisinin setinde başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan’ın ilişkisi, 2016 yılında evlilikle resmiyet kazandı. Dostlukla başlayan bu bağ, zamanla sevgiye dönüştü ve çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’nın dünyaya gelmesiyle ailelerini büyüttü.

BOŞANDILAR 

Uyumlarıyla kamuoyunda sık sık ‘örnek çift’ olarak anılan ikiliden geçtiğimiz günlerde üzen bir haber geldi. Pelin Akil ile Anıl Altan geçtiğimiz günlerde evliliklerini sonlandırdı.

Anıl Altan ile boşanan Pelin Akil içini döktü! “Zorlanıyorum, alışmaya çalışıyorum” - 1. Resim

“BİRBİRİMİZİ HALA SEVİYORUZ”

Katıldığı bir etkinlikte ise boşanmayla ilgili, yaşanan süreci net bir şekilde ortaya koydu. Akil, “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık ama onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve biz birbirimizi hâlâ çok seviyoruz. Sürekli bir aradayız ama bu başka anlamlara çekilmesin” dedi.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Anıl Altan ile yollarını ayıran Pelin Akil, boşandıktan günler sonra özel hayatı hakkında ilk kez duygularını paylaştı.

Anıl Altan ile boşanan Pelin Akil içini döktü! “Zorlanıyorum, alışmaya çalışıyorum” - 2. Resim

Sekiz yıllık evliliği biten Akil, ayrılığın ardından yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: 

“Yavaş yavaş bir değişimin ortasına geldim. Şimdi bu değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum. Dünyada kadın olmanın zorlukları var ve ben de kadın olarak tabii ki zorlanıyorum.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Belçika'da 10 gollü düello! Nefes kesen maça Emin Bayram damgası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özlem Yıldız ameliyat masasına yattı! Hastane odasından paylaşım: Bu da geçti - MagazinAmeliyat masasına yattı! Hastane odasından paylaşımİtalyan film yıldızı Claudia Cardinale hayatını kaybetti - Magazinİtalyan film yıldızı Claudia Cardinale hayatını kaybettiÜnlü oyuncu dava açtı! “Pınar Altuğ öldü” haberlerine mahkeme freni - Magazin“Pınar Altuğ öldü” haberlerine mahkeme freniAngelina Jolie'den ABD'ye eleştiri: Ülkemi tanıyamıyorum - MagazinJolie'den ABD'ye eleştiri: Ülkemi tanıyamıyorum2025’in en güvenilir 10 ünlüsü açıklandı! Zirvedeki isim 6 yıldır aynı… - Magazin2025’in en güvenilir 10 ünlüsü açıklandıTolga Sarıtaş'tan duygusal paylaşım: Oğlu Ali ile ilk babalık pozu geldi - MagazinTolga Sarıtaş'tan duygusal paylaşım
Sonraki Haber Yükleniyor...