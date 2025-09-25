Anıl Altan ile boşanan Pelin Akil içini döktü! “Zorlanıyorum, alışmaya çalışıyorum”

‘Arka Sıradakiler’ dizisinin setinde başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan’ın ilişkisi, 2016 yılında evlilikle resmiyet kazandı. Dostlukla başlayan bu bağ, zamanla sevgiye dönüştü ve çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’nın dünyaya gelmesiyle ailelerini büyüttü.

BOŞANDILAR

Uyumlarıyla kamuoyunda sık sık ‘örnek çift’ olarak anılan ikiliden geçtiğimiz günlerde üzen bir haber geldi. Pelin Akil ile Anıl Altan geçtiğimiz günlerde evliliklerini sonlandırdı.

“BİRBİRİMİZİ HALA SEVİYORUZ”

Katıldığı bir etkinlikte ise boşanmayla ilgili, yaşanan süreci net bir şekilde ortaya koydu. Akil, “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık ama onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve biz birbirimizi hâlâ çok seviyoruz. Sürekli bir aradayız ama bu başka anlamlara çekilmesin” dedi.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Anıl Altan ile yollarını ayıran Pelin Akil, boşandıktan günler sonra özel hayatı hakkında ilk kez duygularını paylaştı.

Sekiz yıllık evliliği biten Akil, ayrılığın ardından yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Yavaş yavaş bir değişimin ortasına geldim. Şimdi bu değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum. Dünyada kadın olmanın zorlukları var ve ben de kadın olarak tabii ki zorlanıyorum.”