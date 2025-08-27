Pelin Akil kimdir? Boşanma haberi sosyal medyada gündem oldu

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oyuncu Pelin Akil ile meslektaşı Anıl Altan, 9 yıllık evliliklerini resmen sonlandırdı. 2016 yılında dünya evine giren çiftin boşanma haberi magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Uzun süredir ayrı evlerde yaşadıkları bilinen Pelin Akil ve Anıl Altan’ın özel hayatı sosyal medyada gündem oldu. İşte oyuncu Pelin Akil'in hayatı, oyunculuk kariyeri ve magazin dünyasına yansıyanlar

Oyuncu Pelin Akil ile 9 yıldır evli olduğu meslektaşı Anıl Altan'ın ayrılık haberi magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. 2016 yılında dünya evine giren çift, uzun süredir sürdürdükleri ilişkileriyle örnek gösteriliyorlardı. Bir süredir ayrı evlerde yaşadıkları bilinen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti resmen boşandı.

Boşanma haberinin ardından Pelin Akil'in kim olduğu, hayatı ve oyunculuk kariyeri merak edilmeye başlandı. İşte oyuncunun hayatı hakkında bilinenler.

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil, 17 Temmuz 1986’da İstanbul’da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Akil, tiyatro sahnesinde kariyerine adım attı. Televizyon dünyasına 2009 yılında “Arka Sıradakiler” dizisiyle giriş yapan oyuncu, daha sonra “Kavak Yelleri”, “Aşk ve Ceza” ve “Kertenkele” gibi dizilerde rol aldı.

Oyunculuk kariyerinde birçok ödül alan Pelin Akil, geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Çeşitli sinema filmlerinde de boy gösteren oyuncu, 2016 yılında Anıl Altan ile evlendi. Bir çocukları bulunan çift, boşanma haberiyle magazin dünyasının gündemine oturdu.

Oyuncu Pelin Akil, tiyatro ve oyunculuk kariyerini kendi cümleleriyle şöyle aktardı:

"Şarkı söylemeyi çok sevdiğim için, müzik ile ilgili bir bölüm okumak istedim. Müzikal bölümünde okudum. Oyunculuk hiç düşünmüyordum. Okuduğum bölümde teatral dersler de vardı. Oyunculuk hocamız Şebnem Sönmez beni oyunculuğa itti. Bir süre oyunculuğa hazırlandım. Sonunda Yeditepe Üniversitesi oyunculuk bölümünü kazandım."

