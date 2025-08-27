Pelin Akil ile Anıl Altan resmen boşandı! 9 yıllık evlilik sona erdi

Uzun süredir ilişkileriyle örnek çift olarak anılan Pelin Akil ve Anıl Altan, magazin dünyasında gündeme gelen ayrılık haberleriyle uzun zamandır konuşuluyordu. İkili hakkında beklenen haber geldi.

DİZİ SETİNDE BAŞLAMIŞTI

‘Arka Sıradakiler’ dizisinin setinde başlayan birliktelik, 2016 yılında evlilikle taçlandı. Pelin Akil ve Anıl Altan, dostlukla başlayan ilişkilerini nikah masasında resmiyete döktü. Çiftin 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’nın doğumuyla ailelerini genişletmişti. Kamuoyunda uyumlarıyla sıkça ‘örnek çift’ olarak gösterilen ünlü oyuncular, zaman zaman boşanma söylentileriyle gündeme gelmiş ancak bu iddialara ya sessiz kalmış ya da yalanlamıştı.

“YOLLARIMIZI AYIRDIK” AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz Haziran ayında bir etkinlikte özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Pelin Akil, yaşanan sürece son noktayı koymuştu. Ünlü oyuncu, “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık ama onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve biz birbirimizi hâlâ çok seviyoruz. Sürekli bir aradayız ama bu başka anlamlara çekilmesin” ifadelerini kullanmıştı.

RESMEN BOŞANDILAR

Bir süredir ayrı evlerde yaşadıkları bilinen çiftle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazete Magazin’in haberine göre, Pelin Akil’in ayrılık açıklamasının ardından bugün çift resmen boşandı.