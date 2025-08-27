Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenomen Banu Parlak'a aşiret düğünü! Onu gelinlikle gören kimse tanıyamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bir süredir ortalarda görünmeyen sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ikinci kez nikah masasına oturdu. İlk evliliğinden bir kızı bulunan Parlak, avukat Yusuf Caner Özbek ile görkemli bir aşiret düğünüyle dünya evine girdi. Kilo alan ünlü ismin son hali takipçilerini şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada dudak büzerek çektiği videolarla tanınan ve ardından müzik dünyasına adım atıp güzellik sektöründe de faaliyet göstermeye başlayan Banu Parlak ikinci evliliğiyle magazin dünyasının gündemine oturdu. 

Fenomen Banu Parlak 2017 yılında Okan Öztürk ile evlenmiş ve bu evlilikten bir çocuğu olmuştu. Daha sonra eşinden boşanan Parlak, Dilan Polat ile yaşadığı polemiklerle sıkça gündeme gelmişti.

SON HALİNİ GÖREN TAKİPÇİLERİ ŞAŞIRDI

Bir süredir sessizliğini koruyan Parlak, dün avukatlık ve mimarlık ofisi sahibi Yusuf adlı kişiyle dünya evine girdi. Ünlü ismin aldığı kilolar dikkat çekerken, onu gelinlikle gören takipçileri tanımakta zorlandı. Parlak’ın eşiyle dans ettiği anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. 

Fenomen Banu Parlak’a aşiret düğünü! Onu gelinlikle gören kimse tanıyamadı - 1. Resim

KOLYESİNİ VE KEMERİ ÇIKARMADI

Düğününde taktığı altın kolye ve kemer, Banu Parlak’ın tarzı kadar konuşuldu. Fenomen ismin aşiret düğünündeki boynundaki ağır kolyeyi gece boyunca çıkarmaması da dikkat çekti.

Fenomen Banu Parlak’a aşiret düğünü! Onu gelinlikle gören kimse tanıyamadı - 2. Resim

