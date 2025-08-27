Özge Borak’ın üniversite heyecanı! Hangi bölümü kazandığını açıkladı

‘Kara Gün’ , ‘Sultan Makamı’ , ‘Ihlamurlar Altında’ , ‘Eşref Saati’ gibi birçok dizide rol alan Özge Borak, YKS’yi kazandığını duyurmuştu. Başarılı oyuncu üniversiteye başlayacağını takipçileriyle paylaşmıştı.

ÖZGE BORAK: İSTEDİĞİM ÜNİVERSİTEYİ KAZANDIM

Borak, paylaşımında “Birçok arkadaşımı, kardeşimi kutluyorum. Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım. Yolumuz açık olsun” ifadelerine yer vermişti.

BÖLÜMÜNÜ AÇIKLADI, OKULUN ADINI PAYLAŞMADI

Takipçileri, Özge Borak’ın hangi üniversite ve bölümü kazandığını merak ediyordu. Oyuncu, bu sorulara sosyal medya üzerinden yaptığı yeni açıklamayla cevap verdi.

Takipçilerinden gelen mesajlara yer vererek teşekkür eden Borak, “Kutlama mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz. Bugün en çok sorulan iki soru vardı. Biri hangi bölüm? Psikoloji bölümü. Okulu ise kayıttan sonra paylaşacağım" dedi.