Özge Borak'ın üniversite heyecanı! Hangi bölümü kazandığını açıkladı

Özge Borak’ın üniversite heyecanı! Hangi bölümü kazandığını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde üniversiteyi kazandığını açıklayan Özge Borak’ın hangi bölüme yerleştiği merak ediliyordu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kazandığı bölümü takipçileriyle paylaştı.

‘Kara Gün’ , ‘Sultan Makamı’ , ‘Ihlamurlar Altında’ , ‘Eşref Saati’ gibi birçok dizide rol alan Özge Borak, YKS’yi kazandığını duyurmuştu. Başarılı oyuncu üniversiteye başlayacağını takipçileriyle paylaşmıştı.

ÖZGE BORAK: İSTEDİĞİM ÜNİVERSİTEYİ KAZANDIM

Borak, paylaşımında “Birçok arkadaşımı, kardeşimi kutluyorum. Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım. Yolumuz açık olsun” ifadelerine yer vermişti.

Özge Borak’ın üniversite heyecanı! Hangi bölümü kazandığını açıkladı - 1. Resim

BÖLÜMÜNÜ AÇIKLADI, OKULUN ADINI PAYLAŞMADI

Takipçileri, Özge Borak’ın hangi üniversite ve bölümü kazandığını merak ediyordu. Oyuncu, bu sorulara sosyal medya üzerinden yaptığı yeni açıklamayla cevap verdi.

Takipçilerinden gelen mesajlara yer vererek teşekkür eden Borak, “Kutlama mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz. Bugün en çok sorulan iki soru vardı. Biri hangi bölüm? Psikoloji bölümü. Okulu ise kayıttan sonra paylaşacağım" dedi.

Özge Borak’ın üniversite heyecanı! Hangi bölümü kazandığını açıkladı - 2. Resim

