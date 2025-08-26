Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İki yıl tatilsiz çalışmıştı... Hayalini gerçekleştirdi! Özge Borak üniversiteyi kazandı

İki yıl tatilsiz çalışmıştı... Hayalini gerçekleştirdi! Özge Borak üniversiteyi kazandı

Ünlü oyuncu Özge Borak, iki yıl süren hazırlık sürecinin ardından YKS’ye girerek üniversiteye yerleştiğini açıkladı. Ancak Borak, kazandığı okulun adını paylaşmadı.

Ünlü oyuncu Özge Borak, uzun süredir sürdürdüğü çalışmalarının karşılığını aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla YKS’ye girerek üniversiteyi kazandığını duyuran Borak, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Yaklaşık iki yıl boyunca yoğun bir şekilde hazırlandığını vurgulayan oyuncu, “Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Tatil yapmadan çalıştığını belirten Borak, paylaşımına, “Şimdi paylaşacağım bilgiyi bu fotoğrafla duyurmak istedim” notunu ekledi. Ünlü oyuncu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İSTEDİĞİM ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLAR ARASINDAYIM"

"Çünkü yaklaşık iki sene tatilsiz çalışmıştım ve bu yaz tatilinin ilk günleriydi bu fotoğraf. Aklımdan iyisiyle kötüsüyle iki kış, bir yaz boyu olanlar geçerken, onlara tatil yapmaya başlamama inanamayışım ve “Üniversite sınavı ne olacak acaba?” sorusu eşlik ediyordu. Düşündükçe, aklımdakilere hâlâ “nasıl olur?” diye anlam veremediklerim var; bazıları için memnuniyetim arttı, bazıları çözüldü, kimini olduğu gibi kabul ettim, duruyor olduğu yerde. Fakat bugün düşüncelerimden biri aydınlığa kavuştu: Tercihler açıklandı ve yeniden öğrenci olacak olmanın heyecanı sardı. Birçok arkadaşımı, kardeşimi kutluyorum. Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım. Yolumuz açık olsun.”

