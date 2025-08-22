Bahar Şahin ile Barış Baktaş’ın hamile eşi kaza geçirdi! İşte sağlık durumları

‘O Hayat Benim’ , ‘Zalim İstanbul’ , ‘Gülümse Kaderine’ gibi birçok yapımda rol alan Bahar Şahin, ile Gülüm Baktaş, şehir dışından tatil dönüşü yolculuk yaparken trafik kazası geçirdi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Talihsiz hadise sırasında araçta hasar oluşurken, kaza çevredeki kişilerin de dikkatini çekti. Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler hızla müdahale etti. Ancak söz konusu sosyal medyada gündem oldu.

“ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK”

Kaza sonrasında yapılan ilk müdahalelerin ardından, Bahar Şahin ve Gülüm Baktaş’ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Oyuncu Barış Baktaş’ın ekibi tarafından yapılan açıklama ile kaza doğrulandı ancak endişe edilecek bir durum olmadığı belirtildi. Sosyal medyadan yapılan duyuruda “Bugün paylaşılan kaza haberinin doğru olduğunu, Barış Bey ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtmek isteriz. Endişe edilecek bir durum yok, her şey yolunda” ifadelerine yer verildi.