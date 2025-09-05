Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bella Hadid, Kahramanmaraşlı balcı amcayı paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid, 60 milyondan fazla takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, doğal bal üreten Kahramanmaraşlı balcı Nusret Sapsız'ın videosunu paylaştı. Sapsız ise ünlü modeli Kahramanmaraş'a davet etti.

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabı Instagram'dan, Kahramanmaraş'ta küçük dükkanında doğal bal üreten 73 yaşındaki Nusret Sapsız'ın videosunu paylaştı.

BELLA HADID, "BALCI NUSRET AMCA"YI PAYLAŞTI

"Balcı Nusret Amca" olarak tanınan Sapsız, Hadid'in 60 milyondan fazla takipçili Instagram hesabındaki paylaşımla dünya çapında ünlendi.

"KENDİSİNE BALIN VE DONDURMANIN BAŞKENTİ KAHRAMANMARAŞ'A DAVET EDİYORUM"

Sapsız, Bella Hadid'i Kahramanmaraş'a davet etti. Gündem olan paylaşım sonrası konuşan Sapsız, şu ifadeleri kullandı:

"Balcılık doktorluk gibidir. Ben daha önceleri istediğim gibi hareket yapabiliyordum ve artık tanınır olmanın da ağır bir görevi var. Bana dün arkadaşlarımız bilgi verdi. Bella Hadid benim videomu paylaşmış, kendisine teşekkür ederiz. Kendisine balın ve dondurmanın başkenti Kahramanmaraş'a davet etmek isterim. Balımızın tadına baksın. Eğer kendisine ulaşabilirsem kendi ürettiğimiz kütük ballarımızdan göndermek isteriz."

Öte yandan Gazze'deki İsrail soykırımına sık sık tepki göstermesiyle bilinen Filistin asıllı olan Hadid, 2023'te Türkiye'yi vuran Kahramanmaraş depremlerinin ardından destek mesajları paylaşmış, New York'taki Türk Evi'ne yardım kutuları götürmüştü.

