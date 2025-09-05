Bella Hadid, Kahramanmaraşlı balcı amcayı paylaştı

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabı Instagram'dan, Kahramanmaraş'ta küçük dükkanında doğal bal üreten 73 yaşındaki Nusret Sapsız'ın videosunu paylaştı.

"Balcı Nusret Amca" olarak tanınan Sapsız, Hadid'in 60 milyondan fazla takipçili Instagram hesabındaki paylaşımla dünya çapında ünlendi.

Sapsız, Bella Hadid'i Kahramanmaraş'a davet etti. Gündem olan paylaşım sonrası konuşan Sapsız, şu ifadeleri kullandı:

"Balcılık doktorluk gibidir. Ben daha önceleri istediğim gibi hareket yapabiliyordum ve artık tanınır olmanın da ağır bir görevi var. Bana dün arkadaşlarımız bilgi verdi. Bella Hadid benim videomu paylaşmış, kendisine teşekkür ederiz. Kendisine balın ve dondurmanın başkenti Kahramanmaraş'a davet etmek isterim. Balımızın tadına baksın. Eğer kendisine ulaşabilirsem kendi ürettiğimiz kütük ballarımızdan göndermek isteriz."