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Bodrum'da Daha 17 izdihamı! Genç oyuncuları görenler telefonuna sarıldı

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Bodrum’da eğitim yararına düzenlenen İyilik Pazarı’na katılan Daha 17 dizisinin oyuncuları, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncuları yakından görmek isteyen vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girerken, etkinlik alanında zaman zaman izdiham yaşandı.

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Uluslararası Bodrum Sarı Yaz Festivali kapsamında, Bitez Köyiçi mevkisinde eğitim projelerine destek sağlamak amacıyla İyilik Pazarı etkinliği düzenlendi.

Bodrum'da Daha 17 izdihamı! Genç oyuncuları görenler telefonuna sarıldı
Başlık ResmiBodrum'da Daha 17 izdihamı! Genç oyuncuları görenler telefonuna sarıldı

Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer ve Bodrum FK’lı futbolcular katıldı.

Bodrum'da Daha 17 izdihamı! Genç oyuncuları görenler telefonuna sarıldı
Başlık ResmiBodrum'da Daha 17 izdihamı! Genç oyuncuları görenler telefonuna sarıldı

İZDİHAM YAŞANDI!

Etkinliğin konukları arasında Daha 17 dizisinin yönetmeni Emre Kabakuşak ile oyuncular Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Helin Elveren ve Batuhan Mora da yer aldı. Futbolcuları ve dizi oyuncularını yakından görmek isteyen vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturdu. Etkinlik alanında zaman zaman izdiham yaşandı.

Bodrum'da Daha 17 izdihamı! Genç oyuncuları görenler telefonuna sarıldı
Başlık ResmiBodrum'da Daha 17 izdihamı! Genç oyuncuları görenler telefonuna sarıldı

BODRUM’DA GÖRDÜKLERİ İLGİDEN MEMNUN KALDILAR

Daha 17 dizisinin oyuncuları, Bodrum’da gördükleri yoğun ilgi ve sıcak karşılamadan memnun kaldıklarını belirtti. Bunun kendileri için çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden oyuncular, Bodrum’u çok sevdiklerini dile getirdi.
Bodrum FK Başkanı Taner Ankara da festivalde yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ankara, özellikle çocukları Bodrum’da düzenlenen maçlara davet etti.

Bodrum'da Daha 17 izdihamı! Genç oyuncuları görenler telefonuna sarıldı
Başlık ResmiBodrum'da Daha 17 izdihamı! Genç oyuncuları görenler telefonuna sarıldı

GELİRİ EĞİTİM PROJELERİNE AKTARILACAK

Yerel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte DJ performansları ve çocuk oyun alanları da yer aldı. Gün boyunca devam eden organizasyondan elde edilen gelirin eğitim yararına kullanılacağı bildirildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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