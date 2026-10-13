Televizyon tarihinin en iyi dizileri arasında gösterilen Breaking Bad ile dünya çapında şöhrete kavuşan ABD’li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. Dizide Walter White’ın oğlu Walter White Jr. karakterini canlandıran oyuncunun ölümünün ardından intihar iddiası gündeme geldi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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Dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan Breaking Bad dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ABD’li oyuncu RJ Mitte’den acı haber geldi. Ünlü oyuncunun 34 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Dizide Bryan Cranston’ın canlandırdığı Walter White karakterinin oğlu Walter White Jr.’a hayat veren Mitte’nin ölümü, hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Breaking Bad hayranlarını yıkan haber! RJ Mitte hayatını kaybetti, ölüm sebebi şoke etti

ÖLÜM NEDENİ İNTİHAR MI?

ABD basınında yer alan haberlere göre Mitte, Teksas eyaletinin Brownsville kentinde hayatını kaybetti. TMZ’nin bir yetkiliye dayandırdığı haberinde intihar iddiası gündeme geldi. Ölüm nedenine ilişkin şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmazken incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Breaking Bad hayranlarını yıkan haber! RJ Mitte hayatını kaybetti, ölüm sebebi şoke etti

BREAKING BAD İLE TANINDI

2008-2013 yılları arasında yayımlanan Breaking Bad dizisinin beş sezonunda da rol alan Mitte, Walter White Jr. karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Televizyon tarihinin en başarılı yapımları arasında gösterilen dizi, oyuncunun kariyerinde önemli bir yer edindi.

Breaking Bad hayranlarını yıkan haber! RJ Mitte hayatını kaybetti, ölüm sebebi şoke etti

BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Oyunculuk kariyerinde çeşitli ödüller kazanan Mitte, Breaking Bad dizisinin oyuncu kadrosuyla birlikte 2014 yılında Screen Actors Guild (SAG) Ödülü’nü aldı. Aynı kategoride 2012 ve 2013 yıllarında da aday gösterilen oyuncu, 2014’te Gasparilla Uluslararası Film Festivali’nde Yükselen Yıldız Ödülü’ne layık görüldü.

Breaking Bad hayranlarını yıkan haber! RJ Mitte hayatını kaybetti, ölüm sebebi şoke etti

Dizide serebral palsi ile yaşayan Walter White Jr. karakterini canlandıran Mitte, gerçek hayatta da serebral palsi ile yaşıyordu. Engelli bireylerin hakları ve medyada temsili konusunda yürüttüğü çalışmalarla da tanınan oyuncu, 2025 yılında Engelli Hakları Hukuk Merkezi tarafından verilen DREAM Ödülü’nü kazandı.

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