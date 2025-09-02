Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Canlı yayında bayılan Burcu Binici hastalığını açıkladı! “Doğuştan gelen rahatsızlığım nedeniyle…”

Canlı yayında bayılan Burcu Binici hastalığını açıkladı! “Doğuştan gelen rahatsızlığım nedeniyle…”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Burcu Binici, konuk olduğu programda konuşma yaptığı sırada aniden fenalaşarak yürekleri ağza getirdi. Canlı yayında bayılan isim sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Binici, doğuştan gelen hastalığını takipçileriyle paylaştı.

Ekranlara ilk olarak “Bir Bulut Olsam” dizisiyle adım atan ardından birçok dizide hem başrol hem de yardımcı rollerde yer alan Burcu Binici, katıldığı canlı yayında sevenlerini endişelendirdi.

YAYINI KESİP REKLAM ARASI VERDİLER

CNBC-e’deki bir programa konuk olan oyuncu Burcu Binici, canlı yayın sırasında aniden fenalaşarak bayıldı.

Programın sunucusu Melis Hazal Karagöz, Binici’nin durumunu fark edip "İyi misin?" diye sordu. Tam o sırada ünlü isim bir anda yere yığıldı. Korku dolu anların ardından şoka uğrayan sunucu yayının kesilmesini istedi ve programa reklam arası verildi.

Canlı yayında bayılan Burcu Binici hastalığını açıkladı! “Doğuştan gelen rahatsızlığım nedeniyle…” - 1. Resim

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Burcu Binici, doğuştan gelen rahatsızlığını açıkladı ve yaşadığı rahatsızlığı da takipçileriyle paylaştı. Binici açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin.”

Canlı yayında bayılan Burcu Binici hastalığını açıkladı! “Doğuştan gelen rahatsızlığım nedeniyle…” - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tuncay Meriç cinayetinde yeni gelişme! Türkiye bu görüntüleri konuşmuştuEylül ayında temettü ödeyecek şirketler hangileri? Eylül 2025 Temettü Takvimi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Yeşil Yol’ filminin unutulmaz yıldızı Graham Greene hayatını kaybetti - Magazin‘Yeşil Yol’ filminin unutulmaz yıldızı Graham Greene hayatını kaybettiDilan Çıtak’tan imalı paylaşım! ‘Bugün vedalaştım’ sözleri ayrılık İddialarını alevlendirdi - MagazinBoşanıyorlar mı? ‘Vedalaştım’ sözleri dikkat çektiNilperi Şahinkaya’nın annesinin cenazesinde gülümsediği görüntüler X’te tartışmaya neden oldu - MagazinAnnesinin cenazesinde gülümsediği görüntüler tepki çekti’Aile’ dizisindeki sahne krize dönüştü! Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörü Mehmet Tan işten çıkarıldı - MagazinSahne krize dönüştü! Dublörü işinden olduBurcu Binici canlı yayında bayıldı! Cnbc-e ekranlarında korkutan anlar - MagazinÜnlü oyuncu canlı yayında bayıldı!MasterChef'te elenen isim belli oldu! Somer Şef büyük teklifini böyle açıkladı - MagazinElenen isim belli oldu: Somer Şef büyük teklifini böyle açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...