Canlı yayında bayılan Burcu Binici hastalığını açıkladı! “Doğuştan gelen rahatsızlığım nedeniyle…”

Ekranlara ilk olarak “Bir Bulut Olsam” dizisiyle adım atan ardından birçok dizide hem başrol hem de yardımcı rollerde yer alan Burcu Binici, katıldığı canlı yayında sevenlerini endişelendirdi.

YAYINI KESİP REKLAM ARASI VERDİLER

CNBC-e’deki bir programa konuk olan oyuncu Burcu Binici, canlı yayın sırasında aniden fenalaşarak bayıldı.

Programın sunucusu Melis Hazal Karagöz, Binici’nin durumunu fark edip "İyi misin?" diye sordu. Tam o sırada ünlü isim bir anda yere yığıldı. Korku dolu anların ardından şoka uğrayan sunucu yayının kesilmesini istedi ve programa reklam arası verildi.

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Burcu Binici, doğuştan gelen rahatsızlığını açıkladı ve yaşadığı rahatsızlığı da takipçileriyle paylaştı. Binici açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin.”