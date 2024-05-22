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Cannes'da gergin anlar gündem oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Cannes Film Festivali, Haber

Magazin Haberleri  / Ajanslar

Şarkıcı Kelly Rowland'ın gergin anları kırmızı halıda dikkat çekti. Güvenlik görevlisiyle tartışan Rowland'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

77. Cannes Film Festivali film gösterimleri, sinema faaliyetleriyle devam ediyor.

1990'ların popüler şarkıcılarından Kelly Rowland'da festivale katılan isimler arasındaydı. Festivalin kırmızı halısında 'Marcello Mio' filminin galasına katılan şarkıcı kadın güvenlik görevlisiyle tartıştı.

O anların paylaşıldığı video twitterda viral oldu.

Uzun kırmızı elbisesiyle fotoğrafçılara keyifli pozlar veren şarkıcı Kelly Rowland, içeri girme zamanı geldiğinde sinirlendi.

Cannes'da gergin anlar gündem oldu! - 1. Resim

Kameralara kırmızı halıda gülümseyerek pozlar verdikten sonra salona girme anında merdivenlerde tekrar poz verdi. Bir güvenlik görevlisinin şarkıcıyı kalabalıktan uzaklaştırmak kolunu kaldırması sinirlendirdi.

Aralarında yaşanan sözlü tartışmanın ardından şarkıcı salona girerken sosyal medyada Cannes Film Festivali'nin daha önceki kırmızı halı tartışmaları paylaşıldı. 

CANNES CANLI ANLATIM:

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Ajanslar
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