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    • Haberler > Magazin > Darülaceze'de yatan Zerrin Özer'in eski kocası itiraf etti: Ona evimde bakacaktım, son anda vazgeçti

    Darülaceze'de yatan Zerrin Özer'in eski kocası itiraf etti: Ona evimde bakacaktım, son anda vazgeçti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
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    Zerrin Özer, Haber

    Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Zerrin Özer’in eski eşi Alper Önal, usta sanatçı Zerrin Özer'in tedavi görmesinin ardından dikkat çeken açılamalarda bulundu. Önal, “Darülacezeyi tercih etmeden bir süre önce ben onu Mersin'e yanıma getirtiyordum. Hastanesini doktorlarını her şeyini ayarlamıştım. Ve hastane sürecinden sonrada ona evimde bakacaktım. Fakat son dakika gelmekten vazgeçerek Darülaceze'ye gitmeye karar verdi. Zerrin benim her zaman başımın tacıdır" diye konuştu.

    Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları yaşayan Zerrin Özer, Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı.
    Tedavisinin ardından taburcu olan Özer, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

    "ZERRİN HER ZAMAN BAŞIMIN TACIDIR"

    Usta sanatçının eski eşi oyuncu ve şarkıcı Alper Önal, boşanmış olmalarına rağmen dostluklarının hiç kesilmediğini söyleyerek, “Hiçbir zaman diyaloğumuz kesilmedi. Hastalığı boyunca her gün konuştuk. Darülacezeyi tercih etmeden bir süre önce ben onu Mersin'e yanıma getirtiyordum. Hastanesini doktorlarını her şeyini ayarlamıştım. Ve hastane sürecinden sonrada ona evimde bakacaktım. Fakat son dakika gelmekten vazgeçerek Darülaceze'ye gitmeye karar verdi. Zerrin benim her zaman başımın tacıdır" diye konuştu.

    Darülaceze'de yatan Zerrin Özer'in eski kocası itiraf etti: Ona evimde bakacaktım son anda vazgeçti - 1. Resim

    GÖZLERDEN UZAK YAŞAMAYI TERCİH EDİYOR

    Zerrin Özer'le 1991 yılında evlenip bir sene sonra boşanan Alper Önal, Özer'le kısa süren evliliğinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ettiğini ve 6 yıldır Mersin'de yaşadığını söyleyerek, "Sahne çalışmalarım aralıksız devam etti. Fakat yine sevenlerimle sahne dışında da bir arada olmak istedi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Ahdım Olsun' adlı teklim ve klibim ile tüm dijital platformlarda yeniden sevenlerimle buluştum” dedi.

     

    Darülaceze'de yatan Zerrin Özer'in eski kocası itiraf etti: Ona evimde bakacaktım son anda vazgeçti - 2. Resim

     

     

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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