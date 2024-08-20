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Dün tahliye olan Dilan Polat'tan ilk paylaşım geldi! Bu kare herkesin dikkatini çekti...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dün tahliye olan Dilan Polat&#039;tan ilk paylaşım geldi! Bu kare herkesin dikkatini çekti...

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dilan Polat 10 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden çıkarıldı. Ailesine kavuşan sosyal medya fenomeninin ilk paylaşımı kardeşi Sıla Doğu'dan geldi. Fotoğrafta herkesin dikkatini aynı şey çekti, işte o kare...

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından hakkında açılan dava uyarınca tutuklu bulunan Dilan Polat için tahliye kararı verildi. Sosyal medya fenomeni Polat'ın ilk yapacağı paylaşım merak konusuydu, ilk adım kardeşinden geldi. 

Dün tahliye olan Dilan Polat'tan ilk paylaşım geldi! Bu kare herkesin dikkatini çekti... - 1. Resim

"TOPARLANACAKSIN KARDEŞİM"

Sıla Doğu, Dilan Polat ile birlikte olduğu bir fotoğrafı "Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız, toparlanacaksın kardeşim" notuyla paylaştı.

Dün tahliye olan Dilan Polat'tan ilk paylaşım geldi! Bu kare herkesin dikkatini çekti... - 2. Resim

SAÇLARI BEYAZLADI

Fotoğrafta, Dilan Polat'ın gözle görülür bir şekilde zayıfladığı ve saçlarının da beyazladığı dikkat çekti. 

Dün tahliye olan Dilan Polat'tan ilk paylaşım geldi! Bu kare herkesin dikkatini çekti... - 3. Resim

DAVANIN SON DURUMU

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da olduğu beşi tutuklu sanıklar hakkında 9 Ağustos’ta yaptığı aylık incelemesinde bütün sanıkların tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Bunun üzerine Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.

Talebi değerlendiren mahkeme, sanık Polat’ın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçlar için kanunda öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırları, dosya kapsamındaki mevcut deliller ve alınan ifadelerle MASAK tarafından hazırlanan rapor içeriği karşısında, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimali bulunduğunu belirtti. Tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olmasını dikkate alan mahkeme, Polat’ın tahliyesini kararlaştırdı. Mahkeme, Polat hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Mahkemenin kararı Polat’ın tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Polat, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevinden tahliye edildi. On aydır hapiste bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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