Ece Ronay kimdir, kaç yaşında? Ece Ronay neden gözaltına alındı?

15 Aralık 2023 14:46 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:47

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Fenomen Ece Ronay emniyet müdürlüğüne götürüldü. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay'la birlikte 5 şüpheli daha yakalandı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında Ece Ronay hakkında araştırmalar yapıldı. Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları yeniden gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine toplayan Ece Ronay'ın hayatı, mesleği kaç yaşında olduğu ve kiminle evli olduğu sorularına yanıt aranıyor. İşte fenomen Ece Ronay hakkında merak edilen o detaylar…

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 32 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunudur. İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran fenomen ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı. "Karpuz" şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.

Ece Ronay Youtube’da 831 bin, Instagram’da 1.5 milyon takipçi sayısına sahip. Ece Ronay Instagramda @eceronayofficial kulanıcı adı ile yer alıyor.

ECE RONAY TUTUKLANDI MI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik'teki işyerinin kurşunlanması ile ilgili inceleme başlattı. Güzellik merkezi sahibi olan fenomen Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ece Ronay emniyet müdürlüğüne götürüldü.