Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın 87 yaşında hayatını kaybeden babası Mevlan Düzyatan, İzmir’de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende Engin Altan Düzyatan’ı ailesi, sanat dünyasından isimler ve siyasetçiler yalnız bırakmadı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle dün hayatını kaybetti.

En acı görev! Engin Altan Düzyatan babasını toprağa verdi

Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, evli ve 3 çocuk babası olan Mevlan Düzyatan, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Düzyatan için Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki Beşikçioğlu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

En acı görev! Engin Altan Düzyatan babasını toprağa verdi

Törene, Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar, ağabeyi Alpay Selim Düzyatan, ablası Özlem Düzyatan, annesi Gülşen Düzyatan ile oyuncular Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile siyaset ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.



Mevlan Düzyatan, kılınan cenaze namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala