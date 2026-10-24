Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ın vefat haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran oyuncu, babasının cenaze törenine ilişkin detayları da takipçileriyle paylaştı. Düzyatan ailesini yıkan haberin ardından oyuncunun sevenleri ve sosyal medya kullanıcıları taziye mesajları yayımladı.

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Oyuncu Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Yaşadığı kaybı duyuran ünlü isim, paylaşımında ailesinin üzüntüsünü dile getirirken cenaze töreninin gerçekleştirileceği tarih ve defin bilgilerini de aktardı.

Engin Altan Düzyatan'ın acı günü! Cenaze bilgilerini hesabından paylaştı

“DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ”

Düzyatan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi, 25 Ekim 2026 tarihinde öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak ve Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedilecektir.”

Engin Altan Düzyatan'ın acı günü! Cenaze bilgilerini hesabından paylaştı

Oyuncunun paylaşımının ardından çok sayıda kişi, Düzyatan ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Sanat dünyasından ve sosyal medyadan gelen taziye mesajlarında aileye sabır ve güç temennisinde bulunuldu.

DUBAİ’YE TAŞINMIŞTI

26 Temmuz 1979'da İzmir'de dünyaya gelen Engin Altan Düzyatan, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sunuculuk ve yapımcılık çalışmalarıyla da tanınıyor. Televizyon ve sinema projelerinde farklı karakterlere hayat veren oyuncu, özellikle 2014-2019 yılları arasında başrolünde yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yapımın yurt dışında da ilgi görmesiyle birlikte Düzyatan, uluslararası alanda da tanınan Türk oyuncular arasında yer aldı.

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine girdi. Çiftin Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunuyor. Aile, çocuklarının eğitimi nedeniyle Kasım 2025'te Dubai'ye taşınmıştı.

İzmir doğumlu olan oyuncunun ailesinin kökenlerinin Balkanlar'a dayandığı biliniyor. Babası Mevlan Düzyatan'ın vefat haberiyle sarsılan oyuncunun, cenaze töreninin ardından ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

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