Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü’nde sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 81 yaşındaki sanatçı, tedavisinin ardından taburcu edilirken rahatsızlığının nedenini açıkladı. Ünlü isim "Tansiyon beni bu hale getirdi. Bir saat sonra spor yapacağım" dedi.

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İstanbul Beylikdüzü’nde bir restoranda sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan sanatçı Hakkı Bulut, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir restoranda sahne alan 81 yaşındaki sanatçı Hakkı Bulut, fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Sahne aldığı restoranda fenalaştı! Hakkı Bulut'tan ilk açıklama

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GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ

Tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Hakkı Bulut, geceyi hastanede geçirdi. Tekerlekli sandalye ile çıkışa kadar gelen Bulut, yürüyerek aracına bindi. İhlas Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Bulut, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Biraz sonra Ataköy’de 1 saat spor yapacağım" dedi.

Sahne aldığı restoranda fenalaştı! Hakkı Bulut'tan ilk açıklama

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR RAHATSIZLIK YAŞAMIŞTI

Hakkı Bulut, 2024 yılında da Tokat'ta vereceği konser öncesinde sağlık sorunu yaşamıştı. Sahneye çıkmaya hazırlandığı sırada tansiyonu yükselen sanatçı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Bulut, kısa süre sonra taburcu edilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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