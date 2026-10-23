“Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” parçalarıyla tanınan şarkıcı Nev’in sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi. İkinci kez entübe edilen sanatçının menajeri İlker Ercan, durumun kritik olduğunu belirterek 0 Rh pozitif kan bağışı için çağrı yaptı.

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Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, 3 Eylül’de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Bir süre solunum cihazına bağlı kalan Nev, daha sonra cihazdan ayrılmıştı. Ancak sağlık durumunun yeniden ağırlaşması üzerine şarkıcının tekrar entübe edildiği açıklandı.

Şarkıcı Nev yeniden entübe edildi! Menajerinden yardım çağrısı

"DURUMU KRİTİK"

Nev’in menajeri İlker Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Yoğun kanama nedeniyle kan ihtiyacı oluştuğunu belirten Ercan, sevenlerinden dua isterken uygun durumdaki 0 Rh pozitif kan bağışçılarının Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne başvurmasını istedi.

Ercan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Merhaba dostlar, dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durum çok kritik, dualarınızı eksik etmeyin. Yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Hastanesi’nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz.”

NEV İÇİN KARACİĞER NAKLİ İHTİMALİ

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Nev’in sağlık durumuyla ilgili daha önce karaciğer nakli ihtimali de gündeme gelmişti. Sanatçının tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde sürüyor.

Şarkıcı Nev yeniden entübe edildi! Menajerinden yardım çağrısı

MÜZİĞE KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLADI

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcı Nev, 24 Aralık 1968’de İstanbul’da dünyaya geldi. Müzikle küçük yaşlarda tanışan sanatçı, mandolinle başladığı müzik yolculuğunu üniversite yıllarında elektro gitarla sürdürdü. Güney bölgelerinde sahne deneyimi kazanan Nev, profesyonel müzik kariyerine adım attı.

1995 yılında Chantage grubunda yer alan sanatçı, daha sonra solo çalışmalarına yöneldi. 2000 yılında Teoman’ın davetiyle Türkiye turnesine katılan Nev, müziğini daha geniş kitlelere ulaştırdı. Sanatçının ilk albümü “Her Şeye Rağmen” oldu. Nev, şarkıcılığının yanı sıra besteci ve söz yazarı kimliğiyle de tanınıyor.

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