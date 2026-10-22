İstanbul Sarıyer’de 23 Mart 2026’da yaşadığı 40 katlı binanın 16’ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse’nin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Soruşturma dosyasında, Köse’nin üzerinden çıkan 3 cep telefonuna ilişkin inceleme raporu da yer aldı.

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Yapımcı Erol Köse’nin 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Köse’nin ölümünde suç unsuruna rastlanmazken dosyada takipsizlik kararı verildi.

Sabah’ta yer alan habere göre; verilen kararda, cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde Köse’nin ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca olayda üçüncü kişilerin kusuru bulunduğuna veya herhangi bir suç işlendiğine dair delil elde edilemediği kaydedildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

61 yaşındaki Erol Köse, 23 Mart 2026’da Sarıyer’de yaşadığı 40 katlı binanın 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, dosyadaki incelemelerin tamamlanmasıyla sonuçlandı.

Erol Köse’nin ölümünde soruşturma tamamlandı! 3 telefon incelendi, karar çıktı

ÜZERİNDEN ÇIKAN 3 CEP TELEFONU İNCELENDİ

Takipsizlik kararında, Köse’nin üzerinden 3 cep telefonu çıktığı bilgisine yer verildi. Telefonlardan 2’sinin kilidinin açılamadığı, inceleme yapılabilen diğer telefonda ise ölümün şüpheli olduğuna işaret eden herhangi bir bulguya ulaşılamadığı aktarıldı.

Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not bulunmuştu. Notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazdığı öğrenilmişti.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE İLİŞKİN SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

Kararda, Köse’nin yüksekten düşerek hayatını kaybetmesinde üçüncü kişilerin kasıt veya kusurunun bulunduğuna ilişkin herhangi bir delil elde edilemediği belirtildi. Köse’nin, yüksekten düşmeye bağlı gelişen genel beden travması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedilirken, ölümüyle bağlantılı olarak herhangi bir kişi hakkında suç unsuruna rastlanmadığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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