Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Magazin

Erol Köse’nin ölümünde soruşturma tamamlandı! 3 telefon incelendi, karar çıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Erol Köse’nin ölümünde soruşturma tamamlandı! 3 telefon incelendi, karar çıktı
Başlık ResmiErol Köse’nin ölümünde soruşturma tamamlandı! 3 telefon incelendi, karar çıktı

İstanbul Sarıyer’de 23 Mart 2026’da yaşadığı 40 katlı binanın 16’ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse’nin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Soruşturma dosyasında, Köse’nin üzerinden çıkan 3 cep telefonuna ilişkin inceleme raporu da yer aldı.

Kaydet
|

Yapımcı Erol Köse’nin 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Köse’nin ölümünde suç unsuruna rastlanmazken dosyada takipsizlik kararı verildi.

Sabah’ta yer alan habere göre; verilen kararda, cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde Köse’nin ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca olayda üçüncü kişilerin kusuru bulunduğuna veya herhangi bir suç işlendiğine dair delil elde edilemediği kaydedildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

61 yaşındaki Erol Köse, 23 Mart 2026’da Sarıyer’de yaşadığı 40 katlı binanın 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, dosyadaki incelemelerin tamamlanmasıyla sonuçlandı.

Erol Köse’nin ölümünde soruşturma tamamlandı! 3 telefon incelendi, karar çıktı
Başlık ResmiErol Köse’nin ölümünde soruşturma tamamlandı! 3 telefon incelendi, karar çıktı
BAKMADAN GEÇME
Zerrin Özer’den bir acı haber daha! Ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti
MAGAZİN

Zerrin Özer’den bir acı haber daha! Ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

ÜZERİNDEN ÇIKAN 3 CEP TELEFONU İNCELENDİ

Takipsizlik kararında, Köse’nin üzerinden 3 cep telefonu çıktığı bilgisine yer verildi. Telefonlardan 2’sinin kilidinin açılamadığı, inceleme yapılabilen diğer telefonda ise ölümün şüpheli olduğuna işaret eden herhangi bir bulguya ulaşılamadığı aktarıldı.

Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not bulunmuştu. Notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazdığı öğrenilmişti.
Başlık ResmiErol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not bulunmuştu. Notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazdığı öğrenilmişti.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE İLİŞKİN SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

Kararda, Köse’nin yüksekten düşerek hayatını kaybetmesinde üçüncü kişilerin kasıt veya kusurunun bulunduğuna ilişkin herhangi bir delil elde edilemediği belirtildi. Köse’nin, yüksekten düşmeye bağlı gelişen genel beden travması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedilirken, ölümüyle bağlantılı olarak herhangi bir kişi hakkında suç unsuruna rastlanmadığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.