Erol Köse’nin ölümünde soruşturma tamamlandı! 3 telefon incelendi, karar çıktı
İstanbul Sarıyer’de 23 Mart 2026’da yaşadığı 40 katlı binanın 16’ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse’nin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Soruşturma dosyasında, Köse’nin üzerinden çıkan 3 cep telefonuna ilişkin inceleme raporu da yer aldı.
Yapımcı Erol Köse’nin 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Köse’nin ölümünde suç unsuruna rastlanmazken dosyada takipsizlik kararı verildi.
Sabah’ta yer alan habere göre; verilen kararda, cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde Köse’nin ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca olayda üçüncü kişilerin kusuru bulunduğuna veya herhangi bir suç işlendiğine dair delil elde edilemediği kaydedildi.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
61 yaşındaki Erol Köse, 23 Mart 2026’da Sarıyer’de yaşadığı 40 katlı binanın 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, dosyadaki incelemelerin tamamlanmasıyla sonuçlandı.
ÜZERİNDEN ÇIKAN 3 CEP TELEFONU İNCELENDİ
Takipsizlik kararında, Köse’nin üzerinden 3 cep telefonu çıktığı bilgisine yer verildi. Telefonlardan 2’sinin kilidinin açılamadığı, inceleme yapılabilen diğer telefonda ise ölümün şüpheli olduğuna işaret eden herhangi bir bulguya ulaşılamadığı aktarıldı.
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE İLİŞKİN SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI
Kararda, Köse’nin yüksekten düşerek hayatını kaybetmesinde üçüncü kişilerin kasıt veya kusurunun bulunduğuna ilişkin herhangi bir delil elde edilemediği belirtildi. Köse’nin, yüksekten düşmeye bağlı gelişen genel beden travması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedilirken, ölümüyle bağlantılı olarak herhangi bir kişi hakkında suç unsuruna rastlanmadığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.