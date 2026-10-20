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Zerrin Özer’den bir acı haber daha! Ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

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Zerrin Özer’den bir acı haber daha! Ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti
Başlık ResmiZerrin Özer’den bir acı haber daha! Ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Türk müziğinin usta isimlerinden Zerrin Özer, ailesinden gelen acı haberle bir kez daha sarsıldı. Geçtiğimiz mayıs ayında ablası Tülay Özer’i kaybeden sanatçının, diğer ablası Nilgün Özer’in de hayatını kaybettiği öğrenildi. Kısa aralıklarla yaşadığı kayıplarla zor bir dönemden geçen Zerrin Özer’in üzüntüsü, sevenlerini de derinden etkiledi.

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Son günlerde yeni şarkısının heyecanını yaşayan sanatçı, mayıs ayında kendisi gibi müzik dünyasında tanınan ablası Tülay Özer’i kaybetmenin acısını yaşamıştı. Ablasının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Zerrin Özer, cenaze töreninde de zor anlar geçirmişti.

ABLASININ CENAZESİNDE FENALAŞMIŞTI

Tülay Özer’in cenaze törenine oğlu Kamuran Hakan Rizeli’nin yanı sıra Selami Şahin, Zeynep Mansur, Atilla Atasoy ve çok sayıda kişi katılmıştı. Ablasını son yolculuğuna uğurlamak için törene katılan Zerrin Özer’in, yaşadığı üzüntü nedeniyle fenalaştığı öğrenilmişti.

Tülay Özer - Zerrin Özer
Başlık ResmiTülay Özer - Zerrin Özer

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ARACINDAN İNEMEMİŞTİ

Ablasının kaybıyla sarsılan sanatçı, cenaze töreni sırasında sağlık sorunları nedeniyle bir süre aracında beklemek zorunda kalmıştı. İlaç desteğiyle törene katılabilen Zerrin Özer, aracından inememiş, yakınları da yanına gelerek başsağlığı dileklerini iletmişti. Sanatçının o gün yaşadığı güçlük, ablasının kaybından ne kadar etkilendiğini gözler önüne sermişti.

BİR ABLASINI DAHA KAYBETTİ

Mayıs ayında Tülay Özer’in vefatıyla büyük bir acı yaşayan Zerrin Özer’den bir üzücü haber daha geldi. Temiz Magazin’in haberine göre sanatçının ablası Nilgün Özer de hayatını kaybetti.

Nilgün Özer
Başlık ResmiNilgün Özer

Peş peşe gelen kayıplarla sarsılan Zerrin Özer’in ailesinde yaşanan bu acı gelişme, sanatçının sevenlerini üzdü. Ablası Nilgün Özer’in vefatına ilişkin ayrıntılı bir açıklama ise henüz paylaşılmadı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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