Erimşah Bora bambaşka biri oldu! Yeni mesleği şaşırttı
Magazin Haberleri
Akasya Durağı dizisinin oyuncuları yıllar içerisindeki değişimleriyle sık sık gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora… Şimdi bambaşka biri olan oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.
Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri merak ediliyor.
Dizide şoför Sinan'ın oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora’nın son hali görenler tanıyamadı. Ünlü ismin yeni mesleği ve değişimi de şoke etti.
"AŞIRI DEĞİŞMİŞ"
Üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra Oyun Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans yapan Erimşah Bora eğitmenlik de yapıyor.
Sosyal medyada oyuncunun son hali ile ilgili “Tanıyamadım”, “Aşırı değişmiş”, “Görünce tanıyamadım” gibi yorumlar yapıldı.