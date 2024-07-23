Erimşah Bora bambaşka biri oldu! Yeni mesleği şaşırttı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 23 Temmuz 2024 15:00 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 15:06 - Güncelleme:

Akasya Durağı, Haber

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Akasya Durağı dizisinin oyuncuları yıllar içerisindeki değişimleriyle sık sık gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora… Şimdi bambaşka biri olan oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.