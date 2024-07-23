Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Erimşah Bora bambaşka biri oldu! Yeni mesleği şaşırttı

Erimşah Bora bambaşka biri oldu! Yeni mesleği şaşırttı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Erimşah Bora bambaşka biri oldu! Yeni mesleği şaşırttı
Akasya Durağı, Haber

Magazin Haberleri

Akasya Durağı dizisinin oyuncuları yıllar içerisindeki değişimleriyle sık sık gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora… Şimdi bambaşka biri olan oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri merak ediliyor.

Erimşah Bora bambaşka biri oldu! Yeni mesleği şaşırttı - 1. Resim

Dizide şoför Sinan'ın oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora’nın son hali görenler tanıyamadı. Ünlü ismin yeni mesleği ve değişimi de şoke etti.

Erimşah Bora bambaşka biri oldu! Yeni mesleği şaşırttı - 2. Resim

"AŞIRI DEĞİŞMİŞ"

Üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra Oyun Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans yapan Erimşah Bora eğitmenlik de yapıyor. 

Sosyal medyada oyuncunun son hali ile ilgili “Tanıyamadım”, “Aşırı değişmiş”, “Görünce tanıyamadım” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Özel'den MHP'ye '154 kişilik liste' tepkisi: O ikisi yazıyor, çiziyor, saldırıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir hafta önce anne olmuştu! Burcu Biricik eşinin soyadını sildi, hamlesi kafa karıştırdı - MagazinYeni anne olmuştu! Eşinin soyadını silmesi kafa karıştırdıMotosiklet tutkunu Rus Youtuber Tatiana Rusozolina, Türkiye’de hayatını kaybetti - MagazinÜnlü Youtuber kazada hayatını kaybettiŞebnem Ferah'a 10 konser için teklif edilen ücret ağızları açık bıraktı! Geri çevirdi - Magazin10 konser için teklif edilen ücret ağızları açık bıraktı! Geri çevirdiBarış Manço'nun aracı Belçika'da bulunmuştu! Türkiye'ye getiriliyor - MagazinAracı Belçika'da bulunmuştu! Türkiye'ye getiriliyorBakan Murat Kurum ile Haluk Levent bir araya geldi - MagazinBakan Murat Kurum ile Haluk Levent bir araya geldiEbru Özkan imajını tamamen değiştirdi! "Tanımakta zorlandım" - Magazinİmajını tamamen değiştirdi! "Tanımakta zorlandım"
Sonraki Haber Yükleniyor...