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Evrim Alasya'dan dikkat çeken şiddet itirafı! "Maruz kaldım"

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Evrim Alasya&#039;dan dikkat çeken şiddet itirafı! &quot;Maruz kaldım&quot;

Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolü ile çok konuşulan 44 yaşındaki Evrim Alasya katıldığı bir programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Alasya, ‘Sektörde hiç psikolojik şiddete maruz kaldığınız oldu mu?’ sorusuna "Fiziksel hiç olmadı ama psikolojik şiddete maruz kaldım” cevabını verdi.

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım rolünü canlandıran Evrim Alasya birçok dizi ve filmde oynamıştı. Usta oyuncu Güneşin Kızları, Akrep, Kırmızı Oda, Terzi, Gönülçelen gibi dizilerde de rol aldı.

Evrim Alasya'dan dikkat çeken şiddet itirafı!

Alasya, son olarak katıldığı bir programda hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Usta oyuncu, ‘Sektörde psikolojik şiddete maruz kaldınız mı?’ sorusuna, "Fiziksel hiç olmadı ama psikolojik şiddete maruz kaldım. Bence çok ağır bir durum. Sahnede aşağılanmalar ve küfürler oldu. O zaman küçüktüm. Daha iyi oynamam için yapılıyor zannediyordum" cevabını verdi.

Evrim Alasya'dan dikkat çeken şiddet itirafı!

"HİÇBİR ZAMAN EVLİLİK HAYALİ KURMADIM"

Evliliğe bakış açısı hakkında ise oyuncu, "İnsan doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman evlilik hayali kurmadım" açıklamasını yaptı.

Düzenleyen:  - Magazin
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