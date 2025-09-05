Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vurulmuştu… Koltuk değnekleriyle görüntülendi

Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vurulmuştu… Koltuk değnekleriyle görüntülendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alaçatı’daki bir eğlence mekanında taşkınlık çıkaran iki kişi, silahla etrafa ateş açmıştı. Panik anlarında bazı müşteriler camlardan atlayarak kaçarken, mekanın işletmecisi olan oyuncu Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı ile bir çalışanı ayağından vurulmuştu. Aksakallı saldırıdan günler sonra koltuk değnekleriyle görüntülendi.

Ağustos ayının başında İzmir’in Çeşme ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vurulmuştu… Koltuk değnekleriyle görüntülendi - 1. Resim

OLAYA MÜDAHELE ETMEK İSTEMİŞ, KURŞUNLARIN HEDEFİ OLMUŞTU

Ezgi Mola’nın eski eşi ve mekan sahibi Mustafa Aksakallı olaya müdahale etmek istemişti. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda saldırganlardan biri tabancayla Aksakallı'ya ateş etmişti.

Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vurulmuştu… Koltuk değnekleriyle görüntülendi - 2. Resim

Silahlı saldırıda Aksakallı ve bir çalışanı ayağından vurulmuştu. Mekanda büyük panik yaşanırken, canını kurtarmak isteyen müşteriler camlardan atlayarak kaçmaya çalışmıştı.

GÜNLER SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Mustafa Aksakallı saldırıdan günler sonra Bebek’te görüntülendi. Koltuk değnekleri dikkat çeken Aksakallı’nın güçlükle yürüdüğü gözlendi.

Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vurulmuştu… Koltuk değnekleriyle görüntülendi - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bulgaristan vizesi Schengen mi, Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Cascade kuralı artık uygulamaya açıldı!İstanbul'da pazartesi günü toplu taşıma bedava!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakan Sabancı'dan ayrıldı, gelin oldu! Gören herkes beğeni yağdırdı - MagazinGelin oldu! Gören herkes beğeni yağdırdıCennetin Çocukları’nda afiş krizi! Ekrana gelmeden olay oldu - MagazinAfiş krizi! Ekrana gelmeden olay olduKerem Kobal evleniyor! Sinem Kobal kardeşi ve gelinleriyle poz verdi - MagazinKardeşi evleniyor! Gelinleriyle yan yana poz verdiVildan Atasever 5 aylık hamile! Bebeğin cinsiyeti belli oldu - MagazinBebek bekliyor! Cinsiyeti de belli olduArda Turan'ın göz temasından kaçınması gündem olmuştu… Aslıhan Doğan'dan ilk yorum geldi - MagazinGöz temasından kaçınması gündem olmuştu… Eşinden yorum geldiKardeniz Kılıç'ın eşi Mahir Bektaş hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Beklenen açıklama geldi - MagazinEşi hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Açıklama gecikmedi
Sonraki Haber Yükleniyor...