Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vurulmuştu… Koltuk değnekleriyle görüntülendi
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Alaçatı’daki bir eğlence mekanında taşkınlık çıkaran iki kişi, silahla etrafa ateş açmıştı. Panik anlarında bazı müşteriler camlardan atlayarak kaçarken, mekanın işletmecisi olan oyuncu Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı ile bir çalışanı ayağından vurulmuştu. Aksakallı saldırıdan günler sonra koltuk değnekleriyle görüntülendi.
Ağustos ayının başında İzmir’in Çeşme ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.
OLAYA MÜDAHELE ETMEK İSTEMİŞ, KURŞUNLARIN HEDEFİ OLMUŞTU
Ezgi Mola’nın eski eşi ve mekan sahibi Mustafa Aksakallı olaya müdahale etmek istemişti. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda saldırganlardan biri tabancayla Aksakallı'ya ateş etmişti.
Silahlı saldırıda Aksakallı ve bir çalışanı ayağından vurulmuştu. Mekanda büyük panik yaşanırken, canını kurtarmak isteyen müşteriler camlardan atlayarak kaçmaya çalışmıştı.
GÜNLER SONRA GÖRÜNTÜLENDİ
Mustafa Aksakallı saldırıdan günler sonra Bebek’te görüntülendi. Koltuk değnekleri dikkat çeken Aksakallı’nın güçlükle yürüdüğü gözlendi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Melin Öztürk