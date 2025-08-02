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Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı kimdir, neden vuruldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı kimdir, neden vuruldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın kısa süre önce boşandığı eşi Mustafa Aksakallı, İzmir Alaçatı’daki mekânında yaşanan bir tartışma esnasında silahlı saldırıya uğradı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu gelişme, Aksakallı'nın kim olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile kısa süre önce yollarını ayıran iş insanı Mustafa Aksakallı, İzmir Alaçatı'daki mekanında çıkan tartışmadan sonra silahla vuruldu.

Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran bu olaydan sonra Aksakallı'nın hayatı ve kariyeri merak konusu haline geldi. Peki, Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı kimdir, neden vuruldu? işte cevabı...

Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı kimdir, neden vuruldu? - 1. Resim

EZGİ MOLA'NIN ESKİ EŞİ MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

Mustafa Aksakallı, 1985 yılında İzmir’de doğdu. 2025 itibarıyla 40 yaşında olan Aksakallı Türk işletmeci ve iş insanıdır.

Uzun süredir eğlence ve restoran sektöründe olan Aksakallı, özellikle Alaçatı-Çeşme bölgesinde işlettiği mekanla tanınmaktadır. Geçmişte oyuncu Ezgi Mola ile evlenen Aksakallı, vurulmasının ardından magazin gündeminde de yer buldu.

Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı kimdir, neden vuruldu? - 2. Resim

EZGİ MOLA'NIN ESKİ EŞİ NEDEN VURULDU?

1 Ağustos 2025 gecesi, İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı'daki bir eğlence mekanında yaşandı. İki kişi, mekanda alkollü bir halde taşkınlık çıkardı. Tartışmaya müdahale etmeye çalışan Aksakallı, şüphelilerden birini silahını çıkarıp ateş atması sonucu ayağından vuruldu. 

Ayağından vurulan Aksakallı yere yığılırken, kısa sürede hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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