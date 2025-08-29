Galatasaray’ı silen Kerem Aktürkoğlu'na Terim cephesinden ses getiren tepki! Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesaplarından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı ve kulübü takip etmeyi bıraktı. Bu hamleye Galatasaray cephesinden de karşılık geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi Instagram hesabı, Kerem Aktürkoğlu’nu takipten çıkardı. Öte yandan futbolcu, profilindeki Galatasaray ve Benfica’ya ait “öne çıkarılan hikayeler” bölümünü de kaldırdı. Yaşanan gelişmeler, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

MERVE TERİM’DEN İMALI GÖNDERME: GÖZDEN KAÇMIŞ OLABİLİR Mİ?

Öte yandan Aktürkoğlu'nun Galatasaray formalı bütün fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesi sarı-kırmızılı taraftarlarının tepkisini çekerken, Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den imalı bir paylaşım geldi.

Merve Terim eski paylaşımlarını silen Kerem Aktürkoğlu’na “Bu gözden kaçmış olabilir mi?” diyerek 2022 yılına ait silmediği bir gönderisini hatırlattı. İmalı sözler kısa sürede X’te viral oldu. Aktürkoğlu ise Merve Terim'i takipten çıkardı.