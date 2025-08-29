Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'ı silen Kerem Aktürkoğlu'na Terim cephesinden ses getiren tepki! Sosyal medya yıkıldı

Galatasaray'ı silen Kerem Aktürkoğlu'na Terim cephesinden ses getiren tepki! Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe’ye transfer olacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’ı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı ve sarı-kırmızılı formayla yaptığı paylaşımları kaldırdı. Bir paylaşımı unutan ünlü futbolcuya ise Fatih Terim’in kızı Merve Terim’den imalı gönderme gecikmedi.

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesaplarından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı ve kulübü takip etmeyi bıraktı. Bu hamleye Galatasaray cephesinden de karşılık geldi. 

Sarı-kırmızılı kulübün resmi Instagram hesabı, Kerem Aktürkoğlu’nu takipten çıkardı. Öte yandan futbolcu, profilindeki Galatasaray ve Benfica’ya ait “öne çıkarılan hikayeler” bölümünü de kaldırdı. Yaşanan gelişmeler, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Galatasaray’ı silen Kerem Aktürkoğlu'na Terim cephesinden ses getiren tepki! Sosyal medya yıkıldı - 1. Resim

MERVE TERİM’DEN İMALI GÖNDERME: GÖZDEN KAÇMIŞ OLABİLİR Mİ?

Öte yandan Aktürkoğlu'nun Galatasaray formalı bütün fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesi sarı-kırmızılı taraftarlarının tepkisini çekerken, Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den imalı bir paylaşım geldi.

Galatasaray’ı silen Kerem Aktürkoğlu'na Terim cephesinden ses getiren tepki! Sosyal medya yıkıldı - 2. Resim

Merve Terim eski paylaşımlarını silen Kerem Aktürkoğlu’na “Bu gözden kaçmış olabilir mi?” diyerek 2022 yılına ait silmediği bir gönderisini hatırlattı. İmalı sözler kısa sürede X’te viral oldu. Aktürkoğlu ise Merve Terim'i takipten çıkardı.

Galatasaray’ı silen Kerem Aktürkoğlu'na Terim cephesinden ses getiren tepki! Sosyal medya yıkıldı - 3. Resim

