Hastalıkla mücadele eden Celine Dion, sahneye oğlunun yardımıyla çıktı, salonda alkış koptu

Nadir görülen bir nörolojik hastalık olan "katı kişi sendromuyla" mücadele eden ünlü şarkıcı Celine Dion, Grammy Ödülleri'nde Taylor Swift'e ödülünü vermek için sahneye oğlunun yardımıyla çıktı. Dion'un sahneye çıkarken oldukça duygusal olduğu göze çarptı.

Müzik dünyasının en prestijli törenlerinden birisi olan Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Taylor Swift ise dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül alarak törene damga vurdu.

YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Yıldız şarkıcıya ödülünü ise "Katı kişi sendoromu" rahatsızlığından dolayı müzik kariyerine son veren dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion takdim etti. 55 yaşında müziği bırakmak zorunda kalan Dion'a sahneye çıkarken 23 yaşındaki en büyük oğlu Rene-Charles Angelil yardımcı oldu. Seyirciler ünlü şarkıcıya alkış ve tezahüratlarla destek verdi. Kanadalı şarkıcının yürümekte zorluk çektiği anlar hayranlarını üzdü.

ÖDÜLÜNÜ CELİNE DİON'UN ELİNDEN ALDI

"Midnights" ile Yılın Albümü ödülünü kazanarak bu ödülü üst üste dört kez kazanan ilk sanatçı olarak tarihe geçen Taylor Swift ödülünü efsane şarkıcının elinden aldığı için duygulandı. Ödülü aldıktan sonra Swift'in Celine Dion'la göz teması kurmaması ve onunla ilgilenmemesi sosyal medyada tepki çekti. Ancak Celine Dion ve Taylor Swift'in kuliste verdiği samimi pozları eleştirilerin önüne geçti.

KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?

Katı kişi sendromu, yüksek ses veya hafif dokunuş gibi şeyler tarafından tetiklenebilen sert kaslara ve ağrılı kas spazmlarına neden oluyor. Nedeni bilinmemekle birlikte, katı kişi sendromunun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırdığı "otoimmün hastalıklardan" olduğu düşünülüyor.