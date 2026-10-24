Hayatını kaybeden Nev’in üç yıl önce katıldığı programda söylediği sözler yeniden gündeme geldi. "Ananıza sahip çıkın, babanıza sahip çıkın. Gelip geçecekler, üç günlük dünya" diyen sanatçının sözleri yürek burktu.

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Türk rock müziğinin kendine has seslerinden biri olan, dokunaklı yorumlarıyla bir neslin hafızasında yer edinen "Nev" mahlaslı Nevzat Doğansoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

3 Eylül'de yaşadığı bilinç kaybı sonrası hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 57 yaşındaki sanatçı, çoklu organ yetmezliğiyle mücadele ediyordu.

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MENAJERİ ACI HABERİ DUYURDU

İkinci kez entübe edilen sanatçının vefat haberini menajeri İlker Ercan, sosyal medya hesabından duyurdu. Ercan, yaptığı duygusal paylaşımda "Sevgili dostum Nev’i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Hayatıma kattığın dostluğun, güzel anıların, müziğin ve o güzel kalbin bende her zaman yaşayacak" ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybeden Nev'in yıllar önceki sözleri gündemde: Ananıza, babanıza sahip çıkın...

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Sanatçının cenaze programı da netleşti. Yakınları tarafından paylaşılan bilgilere göre, Nev'in cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

YILLAR ÖNCEKİ O SÖZLER YENİDEN GÜNDEMDE

Acı haberin ardından sanatçının geçmişte katıldığı bir televizyon programında yaptığı hayat üzerine sarsıcı ve samimi açıklamalar yeniden hatırlandı.

Hayatını kaybeden Nev'in yıllar önceki sözleri gündemde: Ananıza, babanıza sahip çıkın...

Hayatın geçiciliğine dikkat çeken sanatçı, şöyle konuşmuştu:

"Ananıza sahip çıkın, babanıza sahip çıkın, sevdiklerinize sahip çıkın, üç günlük dünya. Sizler ne para kazanırsınız, kim olursanız olun, ne olursanız olun, ananıza, babanıza, sevdiklerinize, büyüklerinize sahip çıkın, o kadar."

Hepi topu sonuçta öleceksin... Haklı çıkmanın da bir faydası yok ki, ne olacak yani haklı çıkınca madalya mı takacaklar?"

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