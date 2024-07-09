Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan "psikolojik taciz" açıklaması

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan "psikolojik taciz" açıklaması

Düzenleyen:
- Güncelleme:
İbrahim Tatlıses&#039;in kızı Dilan Çıtak&#039;tan &quot;psikolojik taciz&quot; açıklaması

Magazin Haberleri

İbrahim Tatlıses'in sonradan ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak'tan Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Babası ile zaman zaman sorunlar yaşayan Çıtak, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim" sözlerini sarf etti.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sonradan ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu.

ŞİDDET VE TACİZ AÇIKLAMASI

Babasıyla zaman zaman sorunlar yaşayan 34 yaşındaki şarkıcı Dilan Çıtak, kendisine psikolojik şiddet ve taciz uygulandığını açıkladı. Çıtak'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan

"PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ VE GÖRMELİ"

"Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim.

"BÖYLE BİR ŞİDDET YANLISI" DEDİ

Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım!"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan

GÖZLER TATLISES'E ÇEVRİLDİ

Dilan Çıtak'ın açıklamasının ardından gözler, 72 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e çevrildi. Daha önce de kızıyla aralarında sorunlar yaşadığı bilenen Tatlıses'in bu açıklamaya karşılık verip vermeyeceği ise merak konusu.

ARALARI ZATEN BOZUKTU!

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, bir dönem miras yüzünden küstüğü Dilan Çıtak Tatlıses ile barışmıştı. Fakat daha sonra İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'ı sosyal medya hesabından çıkarmış ve birlikte olduğu fotoğrafları da silmişti. 

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan

Düzenleyen:  - Magazin
Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? TFF'nin planı ortaya çıktıBitcoin ve altın için sinyali verdi! Powell'dan faiz indirimi için kritik açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenomen Neslim Güngen’in gözaltına alındığı soruşturmada şaşırtan detaylar ortaya çıktı - MagazinFenomen Neslim Güngen’in gözaltına alındığı soruşturmada şaşırtan detaylar ortaya çıktıAyşegül Yıldız'dan Bakan Mehmet Şimşek'e çağrı - MagazinAyşegül Yıldız'dan Bakan Mehmet Şimşek'e çağrıMasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya “Çocuklarım elimi dövme yaptırdılar” demişti! İlk kez ortaya çıktı - Magazin"Çocuklarım yaptırdı" demişti! El dövmesi gözüktüMetin Şentürk'ün villası icradan satılıyor! Tahmini fiyatı şoke etti - MagazinVillası icradan satılıyor! Tahmini fiyatı şoke ettiNetflix’ten 2024’ün ikinci zammı! Temel, standart ve özel paketin fiyatı belli oldu - MagazinNetflix’ten 2024’ün ikinci zammı! Temel, standart ve özel paketin fiyatı belli olduEslem Sena Nur saldırıya uğradı! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı - MagazinÜnlü fenomen saldırıya uğradı! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...