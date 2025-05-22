İbrahim Yılmaz gittiği mağazada neye uğradığını şaşırdı: Çalışanın tepkisi gündem oldu

Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu. "Türkiye'nin en ünlü 10 kişisinden biriyim" diyerek izinsiz çekim yapan Yılmaz'a, mağaza çalışanları müdahale ederek dışarı çıkmasını istedi.

Fenomen İbrahim Yılmaz’ın yasa dışı bahsi teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar geçtiğimiz günlerde çıkmıştı.

Yılmaz, ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ve 100 Türk Lirası idari para cezasına çarptırılmıştı.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, bu kez bir mağazada yaşadığı olayla gündeme geldi.

"ÇEKİM YAPMAK YASAK"

"Türkiye'nin en ünlü 10 kişisinden biriyim. Toplamda 25 milyon takipçim var" diyerek içeri giren İbrahim Yılmaz, çalışanlar tarafından "Mağaza içerisinde çekim yapmak yasak. Lütfen mağazadan çıkar mısınız?" denilerek mağazan kovuldu.

Bu tepki karşısında neye uğradığını şaşıran Yılmaz, şirinlik yaparak durumu kurtarmaya çalıştı. O anlar kısa süre içerisinde gündem oldu.