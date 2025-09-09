Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > Rejideki çalışana ‘gerizekalı’ diye çıkıştı… Mustafa Sandal’ın sahnedeki hakareti tepki çekti

Rejideki çalışana ‘gerizekalı’ diye çıkıştı… Mustafa Sandal’ın sahnedeki hakareti tepki çekti

- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1990'lı yılların ortalarında Türk pop müziğinde büyük bir çıkış yaparak, dönemin en çok dinlenen sanatçıları arasında yer alan ve hala popülerliğini sürdüren Mustafa Sandal, sahnedeki beklenemedik hareketiyle gündem oldu. Konser verdiği sırada rejideki bir çalışana “Oğlum gerizekalı mısın sen?” diye çıkışta bulunan şarkıcıya tepki yağdı.

‘Araba’ , ‘Aya Benzer’ , ‘Jest Oldu’ , ‘İsyankar’ gibi şarkılarıyla bilinen, yeni müzik projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam eden Mustafa Sandal, son olarak sahnede ağzından çıkan bir hareketle adından söz ettirdi. 

KONSERDEKİ AKSİLİĞE KIZDI

İzmir Fuarı’nda sahneye çıkan Mustafa Sandal, enerjik performansıyla izleyenleri coşturdu. Ancak konser sırasında yaşanan bir aksilik, Sandal’ı kızdırdı. 

ÇALIŞANA “GERİZEKALI MISIN?” DİYE HAKARET ETTİ

TikTok’ta @nilbegüm adlı kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, ışıklarla ilgili yaşanan bir sorun üzerine Sandal, sahne arkasındaki çalışana tepki gösterdi.

Sahnedeki ışıklandırma ve görüntü sorununa sinirlenen Mustafa Sandal, görevliye “Oğlum biraz takip. Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin” diyerek tepkisini sert bir şekilde ortaya koydu. 

Işık şefine ‘gerizekalı’ diye çıkıştı … Mustafa Sandal’ın sahnedeki hakareti tepki çekti - 1. Resim

KİMSE YAKIŞTIRAMADI

Sandal’ın hakareti sosyal medyada eleştirileri beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar “Bunlar yaşlandıkça garipleşiyor” , “Yakışmadı sana musti” , “Tavra bak çok çirkin” gibi yorumlarda bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

