Rejideki çalışana ‘gerizekalı’ diye çıkıştı… Mustafa Sandal’ın sahnedeki hakareti tepki çekti

‘Araba’ , ‘Aya Benzer’ , ‘Jest Oldu’ , ‘İsyankar’ gibi şarkılarıyla bilinen, yeni müzik projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam eden Mustafa Sandal, son olarak sahnede ağzından çıkan bir hareketle adından söz ettirdi.

KONSERDEKİ AKSİLİĞE KIZDI

İzmir Fuarı’nda sahneye çıkan Mustafa Sandal, enerjik performansıyla izleyenleri coşturdu. Ancak konser sırasında yaşanan bir aksilik, Sandal’ı kızdırdı.

ÇALIŞANA “GERİZEKALI MISIN?” DİYE HAKARET ETTİ

TikTok’ta @nilbegüm adlı kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, ışıklarla ilgili yaşanan bir sorun üzerine Sandal, sahne arkasındaki çalışana tepki gösterdi.

Sahnedeki ışıklandırma ve görüntü sorununa sinirlenen Mustafa Sandal, görevliye “Oğlum biraz takip. Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin” diyerek tepkisini sert bir şekilde ortaya koydu.

KİMSE YAKIŞTIRAMADI

Sandal’ın hakareti sosyal medyada eleştirileri beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar “Bunlar yaşlandıkça garipleşiyor” , “Yakışmadı sana musti” , “Tavra bak çok çirkin” gibi yorumlarda bulundu.