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İzzet Yıldızhan’dan 23 yıllık eşiyle paylaşım...

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İzzet Yıldızhan’dan 23 yıllık eşiyle paylaşım...

Magazin Haberleri

Usta sanatçı İzzet Yıldızhan ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan şarkıcı Instagram hesabından eşi ile pozunu paylaştı. Hayranları tarafından kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla adından sık sık söz ettiren 61 yaşındaki İzzet Yıldızhan eşini sır gibi saklıyordu.

Ünlü türkücü 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan ile tatil pozunu Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa süre içerisinde hayranları tarafından beğeni yağdı.

İzzet Yıldızhan’dan 23 yıllık eşiyle paylaşım... - 1. Resim

3 ayrı kadından 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, ailesine her fırsatta zaman ayırıyor. Boş vakitlerini çocuklarına ayıran Yıldızhan, gözlerden uzak bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.

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