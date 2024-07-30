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Justin Bieber, Osmaniyeli Ahmet'i paylaştı! Dansı çok konuşuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bebeğini kucağına almak için gün sayan pop yıldızı Justin Bieber sosyal medya hesabından Osmaniye'deki bir düğünde dansıyla dikkat çeken 8 yaşındaki Ahmet'in videosunu paylaştı. Ahmet Aygün, "Günün birinde Justin Bieber ile tanışmayı isterim" dedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ailesiyle yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Aygün, müzisyen olan ağabeyiyle düğünlere gidiyor.

Dans etmeyi çok seven Ahmet'in bir düğünde oyun havası oynadığı görüntü yerel sanatçı Emrah Türkoğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Ahmet'in dans ettiği videoyu dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber 293 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Daha sonra Key Glock'un şarkısıyla mixlenerek yayınlanan videonun dünya çapında paylaşılmaya başlanması üzerine Ahmet'in ailesine ve videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu'na çok sayıda mesaj geldi.

Justin Bieber, Osmaniyeli Ahmet'i paylaştı! Dansı çok konuşuldu - 1. Resim

"GÜNÜN BİRİNDE JUSTIN BIEBER İLE TANIŞMAYI İSTERİM"

Ahmet Aygün, videonun bu kadar çok paylaşılmasına çok sevindiğini söyledi.  Aygün, "Oynamayı çok seviyorum. Gittiğim düğünlerde oynarım. İnsanlar oynamamı çok seviyor ama bazen de nazar oluyor" diye konuştu.

Aygün, Justin Bieber'in paylaştığı videoyu izlediğini ve çok beğendiğini belirterek, "Günün birinde Justin Bieber ile tanışmayı isterim" dedi.

Justin Bieber, Osmaniyeli Ahmet'i paylaştı! Dansı çok konuşuldu - 2. Resim

Videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu da "Ahmet çok yetenekli bir çocuk, müzik kulağı da çok iyi. Paylaştığım video Instagram'da 13 milyon kez izlenmiş. Güzel bir duygu. Paylaşımımı Justin Bieber'in paylaşmasına şaşırdım. Gurur duyduk, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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