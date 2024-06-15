Kanser tedavisi gören Kate Middleton aylar sonra ilk kez halkın önüne çıktı

Kanser teşhisi konulmasının ardından gözden uzak bir şekilde tedavi gören Galler Prensesi Kate Middleton, aylar sonra ilk kez halkın karşısına çıktı. Middleton, Kral 3. Charles’ın doğum günü etkinliğine katıldı. Onu görmek için yüzlerce kişi toplanırken, Middleton gülümseyerek halkı selamladı.

Kanser tedavisi gördüğü açıklanan Galler Prensesi Kate Middleton, geçirdiği operasyon nedeniyle ocak ayından bu yana halka açık etkinliklere katılmamıştı. Middleton Kral Charles’ın doğum günü etkinliğinde ortaya çıktı.

TEDAVİSİNDE OLUMLU GELİŞMELER VAR

Prenses Kate, dün yaptığı yazılı açıklamada, tedavisinde olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Kemoterapi alan herkes bilir ki iyi ve kötü günleriniz vardır" ifadesini kullanmıştı ve tedavisinin birkaç ay daha süreceğini belirtmişti.

“HENÜZ TEHLİKENİN GEÇMEDİĞİNİ BİLİYORUM”

Middleton, kendisini iyi hissettiği günlerde çalışmak ve zevk veren işlerle ilgilenmek istediğini söyleyerek şunları kaydetmişti:

"Bu hafta sonu ailemle Kral'ın doğum günü törenine ve yaz boyunca birkaç resmi etkinliğe katılmayı dört gözle bekliyorum ancak henüz tehlikenin geçmediğini de biliyorum."

6 AY SONRA BİR İLK...

Öte yandan bugün 3. Kral Charles’ın doğum günü kutlamaları başladı. Galler Prensesi Kate Middleton da aylar sonra ilk kez halkın karşısına çıktı. Middleton’ı görmek için yüzlerce kişi toplandı, törenin internet üzerinden yapılan canlı yayınını ise milyonlarca kişi takibe aldı.

Etkinliğe giderken araçta görüntülenen Kate Middleton, etrafına gülücükler saçtı. Beyaz bir elbise tercih eden Middleton’ın sade ve zarif görüntüsü dikkat çekti. Daha sonra Buckingham Sarayı’ndan halkı selamlayan 42 yaşındaki prensesin keyifli olduğu görüldü.

KANSERLE MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Prenses Kate, ocakta karın bölgesinden bir ameliyat geçirmişti. Ameliyat nedeniyle resmi görevlerine mart sonundaki Paskalya'ya kadar ara verdiği belirtilen Middleton'ın 22 Mart'ta kanser olduğu açıklanmıştı.

Kral Charles da Prenses Kate gibi ocakta ameliyat olmuş, Kral'a şubatta kanser teşhisi konulmuştu. Yine ocak ayında Kral Charles'ın kardeşi, York Dükü Prens Andrew'ün eski eşi Sarah Ferguson'un cilt kanseri tedavisi görmeye başladığı duyurulmuştu. Ferguson daha önce de meme kanseri tedavisi görmüştü.